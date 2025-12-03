小鵬汽車努力駛往發財路 二六會計年度可望虧轉盈

-

【蘇彬貴╱先探2381期】

為了籌集資金及步向國際化，來自中國的電動汽車業者，有三檔選擇在美國股市中上市，分別為：小鵬汽車(Xpeng Inc; XPEV.US)、理想汽車(Li Auto Inc; LI.US)，以及當地最具規模的一家新興(startup)電動車廠商蔚來汽車公司(NIO Inc.; NIO.US)。這三家公司皆以存託憑證(ＡＤＲ)的形式，在美國上市。

理想車股價不理想

在這其中，以理想汽車的營運最為出色；不但營業額規模愈來愈大，而且也一直處在賺錢的態勢。反之，無論是小鵬汽車抑或蔚來汽車，成立至今都至少已經十年了，仍難擺脫燒錢的命運。

廣告 廣告

然而儘管如此，近期持續向下修正的理想汽車ＡＤＲ價格，卻一點兒都不理想：今年來再跌二三％以上，為連續第二年下跌；反之，小鵬汽車今年來則大漲了近八五％的幅度，並且在十一月十一日盤中，以二八．二三五美元寫下自二二年七月十八日(即過去三年不到四個月)以來的最高紀錄。之所以如此，乃因為在電動車銷售量不斷創下史上最高紀錄的情況下，生產成本得以持續下降，小鵬汽車轉虧為盈的可能性因此露出了曙光。

今年第三季，小鵬汽車的營運額較去年同期倍增，為二○三．八億人民幣；而淨虧損則由去年同期的十八、一億人民幣，明顯滑落至僅五三七○萬人民幣；如此的表現，都優於分析師原先預期。過去幾季以來，該公司的淨虧損都持續改善，這個在當今中國汽車市場惡性削價競爭的大環境下，尤其顯得不容易，無怪乎，投資人會逢低買進了。而除了ＡＤＲ之外，二○二一年中小鵬汽車的股票(09868.HK)也在香港上市。