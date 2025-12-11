小鵬汽車車模「露點走光」？陸男坦言「AI偽造」秀技術被逮

大陸網路日前流傳一段影片，畫面中一名美艷車模疑似上衣滑落，當場走光，引發討論，廣東省廣州市警方隨即介入調查，發現竟是「AI造假」影片，10日逮捕散布影片的男子。

畫面中車模疑似上衣滑落走光。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這段影片事發地點為大陸知名汽車「小鵬汽車」展台，畫面一名外型亮麗、身穿禮服的車模，站在展台上，疑似上衣滑落走光，影片曝光立即引發譁然。事發後，小鵬汽車法務部立即介入了解，發現該公司從未在該展台，邀請車模或藝人，小鵬汽車隨即澄清，「我們已全面固定相關證據並向警方報案。」

廣告 廣告

警方接獲報案後，隨即進行調查，發現影片是以AI偽造，並非真實影片，至於涉案者是一名36歲李姓男子，他為了「炫耀技術」，使用AI生成工具製作虛假影片，並在社交平台發布。

警方提醒，使用AI人工智慧技術，不得製作、傳播虛假、淫穢或可能引發誤導的內容，警方指出，「AI 技術並非法外之地，惡意捏造影像或散播虛假信息將承擔法律後果。」目前，案件相關後續工作仍在進一步處理中。

延伸閱讀

WBC/中華隊唯一大聯盟投手 鄧愷威打不打還在評估

MLB/道奇簽下最強守護神！教頭超興奮 曝再補強打者

MLB/和大都會說掰掰！ 阿隆索5年合約去金鶯了