小鵬 2026 年將推 3 款 Robotaxi，明年末量產 IRON 高階人形機械人

小鵬今日在其 AI Day 活動中宣布，將於 2026 年推出 3 款 Robotaxi 車型。新車會搭載 4 顆自研 Turing AI 晶片，其中 3 顆提供 2,250 TOPS 運算算力，剩餘 1 顆作為 750 TOPS 算力冗余。這批 Robotaxi 會基於純視覺技術路線，毋需依賴高精地圖。其自駕能力將達到 Level 4 級別，而且設有兩套硬體「互為備份」。如此設計的好處在於即使一套硬體失效也能快速切換，從而最大程度保障行駛安全。根據官方說法，新車還支援全球部署與營運，並不僅限於中國市場。

除了 Robotaxi 以外，小鵬還趁此機會展示了預計於 2026 年末量產的 IRON 高階人形機械人。其外型很容易讓人聯想到知名科幻美劇《Westworld》，行走姿態已經擬人到了十分誇張的地步。IRON 的頭部設有 3D 曲面顯示，整合了「聽、說、看、錶情」互動。它還擁有 4 自由度的肩胛關節和單側 22 自由度的機械手，並且會內建全固態電池。這套方案可抵抗 300G 加速度衝擊，並能做到 3mm 針刺貫穿不起火和 250 攝氏度高溫下 1 小時不失控。機械人內建 3 顆 Turing 晶片，算力可達到 2,250 TOPS，能依靠物理世界大型模型實現「大小腦能力組合」。

小鵬 IRON

小鵬表示 IRON 會「優先進入商業場景提供服務」，列舉的工作包括導覽、導購、巡視等。更多的細節還有待進一步公開，但很顯然小鵬 IRON 是衝著 Tesla 的 Optimus 而來呢。

