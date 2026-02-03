小鵬 IRON 人形機器人線下首秀「摔一下」即瘋傳：高層回應被讚會玩，跌倒反而更像未來？

上週末小鵬旗下人形機器人 IRON 在深圳灣萬象城 Wave 廣場進行首次公開行走示範，某次完成「貓步」後站立的過程中，機器人意外失衡側向倒地，最後由工作人員抬離現場。現場網民表示，IRON 當日其實完成了多次行走展示，整體都算順，只是其中一次出現意外，並非「全程失準」。

主持人一句圓場，高層亦快速正面回應

現場主持人見到 IRON 跌倒後以「人生道路也要經歷挫折」作圓場，畫面雖然尷尬但卻極具記憶點。小鵬汽車副總裁于濤其後發文指 IRON 是面向市民、尤其小朋友作真實行走示範，當日行走多次、只是摔倒一次，並笑言「這一摔」反而令大家更難再懷疑是真人扮演。​

公司創始人何小鵬亦轉發回應，形容這一幕令他想起小朋友學步：跌倒後會站穩，下一步就係開始奔跑，並持續奔跑。這種「不迴避、不找藉口」的回應方式，令事件由單純翻車，變成一次相當成功的公關展示。

為何一摔就爆紅？因為之前太似真人

IRON 早前在小鵬 2025 年 AI Day 活動上亮相並示範「貓步」，一度引發網民質疑「感覺是真人努力扮演機械人」。其後小鵬為回應「機器人內藏真人」的說法，曾展示剪開腿部覆蓋件、公開內部機械結構作自證。

正是因為有這段背景，此次跌倒畫面才會被網民解讀成「反證」：如果是真人扮演，理論上不需要被人抬走才離場。當然，這種說法更多是網民玩梗，並不等同技術結論。​

IRON 背景與量產目標：小鵬想轉型「具身智慧公司」

報道提到，小鵬在去年 11 月提出新定位，將公司願景指向「全球物理 AI 科技公司」，並定下 2026 年年底實現規模量產高階人形機器人的目標。由展示到量產，中間仍要經歷大量跌倒、修正、再訓練，某程度上亦呼應何小鵬所講的「學步」比喻。

