小鹿亂撞是真的！《戀上換裝娃娃》聲優來台 親曝最心動「海夢」名場面
聲演人氣動畫《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優直田姬奈，親臨「台北國際動漫節」，2月8日、9日舉辦聲優見面親遞會。今（8日）首場活動中，她不僅分享配音《戀上換裝娃娃》的幕後趣事與心得，也現場還原多個經典橋段配音，並與全場粉絲進行互動遊戲，氣氛熱烈。
《戀上換裝娃娃》聲優直田姬奈相隔3年撲台！讚粉絲：天選之人
這次的見面活動是直田姬奈睽違3年再次來台灣舉辦活動，直田姬奈直呼非常開心能跟粉絲在兩天的見面會上見面，笑說：「有聽說名額非常少，能夠參加的粉絲都是天選之人。」談到台灣美食，直田姬奈笑說自己印象最深刻的是「流沙包」，直呼「因為太好吃了，一不小心就會吃到兩顆！」現場粉絲也熱情推薦她品嘗豆花、珍珠奶茶等台灣代表性美食，互動相當溫馨。
《戀上換裝娃娃》不僅在台灣，甚至在全世界都受到眾多粉絲的喜愛。問起直田姬奈是否有實際感受到《戀上換裝娃娃》在海外的人氣呢？她回答：「在社群網站上面常常收到世界各地的粉絲留言對於海夢的喜愛，也時常在海外參加活動上發現很多人裝扮成五條新菜與喜多川海夢，深深感受到全世界粉絲對《戀上換裝娃娃》的喜愛。」
直田姬奈首度當女主角：很開心遇到「海夢」
活動訪談中，直田姬奈分享從徵選才開始認識《戀上換裝娃娃》這部作品，她也回憶起當初飾演海夢一角時的心情，「非常開心，海夢是她第一次飾演的動漫女主角，也是聲優人生中的重要角色，很高興能與她相遇。」
此外，詢問直田姬奈在飾演海夢的過程中，有特別喜歡印象深刻的場景嗎？她回答：「Season 2 五條同學因趕不上電車住宿喜多川家的片段， 完美將兩人距離拉近了，也表現出兩人抱持不同的想法而錯過對方，我在看到這個片段播出時心跳會跳超快，有種小鹿亂撞的感覺。」
直田姬奈熱愛「買衣服」紓壓全靠血拚
作品中大量描寫的COSPLAY文化，問起她自己是否有COSPLAY涉略及COS經驗，如何詮釋向海夢這般的熱情與強烈喜愛，她表示本來沒有COS經驗的，而在Season 1的活動企劃上，有扮演學生牛郎，服裝部分是請配音五条新菜的聲優石毛翔彌先生縫製牛郎衣服，實際穿上後能感受到他的心意，也更能體會海夢對新菜的心情，當提到是否與海夢對COSPLAY有同樣充滿熱情、全心投入的興趣時，她則是說自己非常喜歡買衣服，會上街買衣服紓壓。
親選《戀上換裝娃娃》心動名場面！直田姬奈最愛這一幕
隨著動畫 Season 1 到 Season 2的劇情發展，而在海夢與五条之間的互動中是否有令她心動或留下深刻印象的事？直田姬奈表示，「從Season 1到Season 2兩人的關係有越靠越近的感覺，尤其在Season 2更能明顯感受到海夢對於新菜的喜愛，也很喜歡這樣子的海夢。」在動畫配音環節中，她也現場還原多部作品的經典片段，情感層次分明的聲音深深吸引現場粉絲，不少人露出驚豔神情，專注聆聽每一句台詞，活動氣氛隨之升溫最高點。
