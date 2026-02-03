「小鹿」闖手機店飛撲進櫃台 老闆誤認惡狗跳櫃台逃命

四川一隻「小鹿」，也就是台灣俗稱的山羌，闖進手機店並用高速飛撲進櫃檯。（示意圖，非當事山羌／翻攝自經濟部水利署南區水資源分署官網）





四川一隻「小鹿」，也就是台灣俗稱的山羌，闖進手機店並用高速飛撲進櫃檯。原本低頭滑手機的老闆，以為是狗，嚇得他立刻跳上櫃檯，還好只是虛驚一場。而在西藏，有熊闖入公寓樓梯間。機警的民眾，立刻撞門、學狗吠，發出各種聲響，把熊嚇跑。

四川涼山一家手機店老闆低頭滑手機，不速之客就飛撲進櫃檯，老闆一度以為是惡犬，嚇得他魂飛魄散，立刻跳到櫃檯上。

手機店老闆：「牠衝進來，牠的身影是黃色的，看那個形狀也像狗，我還以為是發了瘋的狗。」

老闆回過神仔細看，原來闖入店內的不是狗而是一隻麂，也就是山羌，是台灣鹿科動物中，體型最小的一種。老闆害怕山羌會破壞店內商品，於是將牠綁起，並立刻通知公安，還好只是虛驚一場。

而在西藏則是有2隻藏馬熊，搖搖晃晃爬上樓梯。藏馬熊闖入公寓樓梯間，住戶發現後撞擊鐵門發出巨大聲響，想要嚇跑牠們，這時藏馬熊已經爬到樓上，住戶再使出第二招學狗狂吠，這下藏馬熊受到驚嚇，立刻往下衝，但2隻熊到了門口不死心，住戶只好再加大撞門力度。

這段影片被封為教科書級的趕熊攻略，別以為藏馬熊長相很萌，實際上攻擊性很強，還是小心為妙。平時也很喜歡搶食民眾食物的獼猴，在河南雲台山過著令人羨慕的生活，天氣一冷就泡進溫泉裡養生。

中國網路主播：「景區工作人員介紹，獼猴泡澡的地點為泉瀑峽，天然水潭，並非遊客溫泉。」

這是冬季才有的特殊享受，不過今年泡溫泉還有造景，特別打造一座五指山，更貼近西遊記裡孫悟空，被壓在五指山下的故事，讓遊客會心一笑。

