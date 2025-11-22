小黃停五星飯店外 遭車隊運將驅趕掐衣領
有計程車司機開車行經台北市大安區敦化南路一間五星級飯店前，他看見路邊有人招手，因此停靠在飯店旁等待。司機指控，另一名小黃運將聲稱這裡是特定車隊的排班駐點，雙方因此爆發衝突，過程中司機被掐住衣領受傷。對此車隊表示，是運將對排班順序理解不同，將會進行調查。
兩名計程車司機在大街上起口角，其中一人伸手搶手機，甚至掐住對方衣領。遭掐衣領計程車司機vs.小黃運將：「（你做什麼，做什麼），來啊，我不能打你嗎。」
動手的小黃運將不停爆粗口，兩人爆發肢體衝突，會吵成這樣，竟是因為計程車排班問題。事發地點就在台北市大安區這間五星級飯店外頭，當時計程車司機將車停在這邊，等待乘客上車，沒想到卻與另一名小黃司機發生衝突。
當時遭攻擊的計程車司機看見路邊有人招手，因此右轉停到飯店旁等待，不久後一名小黃運將上前，疑似聲稱這裡是特定車隊的駐點。司機不認同，當下拿起手機拍攝，引起對方不滿。
遭掐衣領計程車司機：「中午1點半我有回到現場，想遇看說能不能碰到這位司機，想說跟他討論一下。早上發生的糾紛，他看到我回來之後，甚至馬上下車要找我理論，對方態度依然跟早上一樣非常惡劣，甚至出言恐嚇要把我打死。」
發生這樣的狀況，遭攻擊的計程車司機不排除驗傷提告。而事發現場週末午後，也有不少小黃來排班。
五星級飯店大廳值班經理駱先生：「沒有耶，我們這邊都是沒有合作廠商耶，就是有計程車來，他們可以到我們那邊做排班，（所以沒有固定哪一家車隊，或是自己的都可以靠站對不對），對，是的沒錯。」
對此計程車隊表示，是司機對排班順序理解不同而引發爭執，當下車隊立即聯繫並召回涉案司機進行調查，若確認有不當行為，可能會停班7天，情節嚴重不排除終止合作關係。
東森新聞關心您
暴力行為，請勿模仿
