小黃停停車場遭砸！車窗.車牌全毀 鑑識到場採證

一名陳姓運將4日早上6點多，把車停在新北市新莊區三泰路上1處停車場，休假1星期後、昨(10)日晚間9點多準備營業，卻發現愛車嚴重毀損，車窗整片消失不見，車內車外都是散落的玻璃碎片，就連後方車牌都直接被凹成90度，已經無法正常辨識，嚇得他趕緊報警，不過因為停放時間長，停車場監視器又少，增加不少追查難度。

當事運將陳先生說：「哇你看這些。」打開車門，滿滿的玻璃碎片，散落在後方座椅，車子原本好好的停在停車場，1星期後就變成這副模樣，讓車主好傻眼，當事運將陳先生說：「傻眼，完全無法體會(理解)，可能沒辦法跑了，因為車子發不動，玻璃又破掉，大牌又彎掉。」

車窗玻璃整片碎光光，就連後方車牌都遭到嚴重破壞，直接被凹成90度，已經無法正常辨識，陳姓運將4日上午6點多，把車停進停車場休假7天，10號晚間9點多準備牽車上路，竟看到愛車變成這副模樣。

當事運將陳先生說：「因為正常來說，應該會洗劫裡面的財物，而不是只去破壞大牌跟玻璃，他應該是不讓我營業吧，(損失)應該有破萬，(修理)至少要一個禮拜吧。」

陳姓駕駛停了整整7天，停車場又僅僅只有出入口及側邊，有監視器可能拍下相關畫面，監視器少時間又長，增加不少追查難度，駕駛懷疑可能與感情糾紛有關聯，警方目前在車門採集到的兩枚指紋，最快也需要1個月才會有結果出來，在找到砸車嫌犯前，駕駛只能自掏腰包搶救生財工具。

