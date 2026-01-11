小黃停輔大後門停車場被砸 運將懷疑：醋男下馬威

計程車左後車門車窗被人砸破。（圖／東森新聞）





被報復？新北新莊，輔仁大學後門一處戶外停車場，一名小黃司機把車停在這邊6天，昨天牽車時，發現車窗和車牌被破壞，奇怪的是，車內2千多元現金以及行車紀錄器等貴重物品都還在，懷疑可能是「女性友人的男朋友」吃醋報復犯案，警方正調閱監視器釐清。

生財工具計程車停在停車場卻遭人砸壞，運將認為是被有心人盯上。受害計程車司機陳先生vs.記者：「錢啊什麼車機，行車紀錄器他都沒有動，他只砸。」

左後車門車窗被人砸破，滿地碎玻璃，陳先生4日把車停在輔大後門這處戶外停車場，10日要牽車，卻發現車輛被人破懷，但是奇怪的是，車內現金2千多元，以及物品都沒有遺失，而他心中有懷疑對象。

受害計程車司機陳先生：「女生朋友的男朋友，他知道我車停這裡，因為一些誤會然後他吃醋這樣，因為正常來說，應該會撿裡面的財物，而不是只去破壞大牌跟玻璃，他應該是不讓我營業。」

他懷疑是女性友人的男友吃醋犯案，不過砸車嫌犯到底是誰，還得等監視器調出來才能確認，對此陳先生已經報案，警方也介入調查。

福營派出所副所長陳吉富：「現場是一輛自小客車，左後車窗遭破壞，經檢視車內並無財物損失，鑑識人員已到場採證並拍照存證，警方刻正調閱監視器畫面，釐清車輛停放及遭毀損時間，並追查可疑對象。」

受害計程車司機陳先生：「可能沒辦法跑了，因為車子發不動，玻璃又破掉大牌又歪掉。」

因為停車場沒有夜間管理員，如今只能逐天調監視器，要找到砸車嫌犯，對陳先生而言，車損再加上營業損失至少上萬元，如今只希望警方趕緊找到嫌犯。

