小黃台灣大道臨停下客 遭罰1200原因：未依規打燈

台中市 / 綜合報導

交通尖峰時間，台中市台灣大道車流擁擠，一輛計程車在路口，紅線臨停讓乘客下車，造成後方車流回堵，目擊騎士氣得錄下畫面，向警方檢舉，最後運匠被開罰1200元，不過開罰原因，是計程車起步時沒有依規定打方向燈，至於紅線臨停部分，交通部其實早在2023年就已經公布微罪不開放檢舉，但有其他騎士認為，台灣大道車流量大，嚴重影響交通。

計程車來到台中市台灣大道這處路口，突然靠邊停車，兩名乘客下車，疑似是要到旁邊餐廳用餐，當時正值尖峰時間，台灣大道車水馬龍，小黃紅線臨停造成後方車流回堵，騎士氣得拿這段畫面向警方檢舉，並開罰1200元，不過開罰的原因是計程車起步時，未依規定打方向燈。

廣告 廣告

其他騎士：「未依照安全指示打方向燈，是會罰錢的，我是不會檢舉啦，可能會叭叭一下之類的。」

計程車紅線臨時停車，交通部2023年時已經公布，微罪不開放檢舉，但未依規定使用燈光，可開罰1200到3600元，也有騎士認為，就算計程車臨時停車不開放檢舉，但台灣大道車流量大，臨停會造成車流回堵。

記者VS.其他騎士：「因為綠燈本來就應該要通行，不可以在路邊停下來，(這個會最激怒你)，，對。」不過其他運匠，也有話要說。

記者VS.其他計程車司機說：「(馬路)哪一條不是紅線，(所以你根本沒辦法讓客人下車)，沒有辦法只有硬撐。」

計程車臨停起步沒打方向燈，讓後方車輛不知道你要往哪邊拐，而台灣大道車流量大，一個回堵可能就是一次紅綠燈的時間，也讓後方駕駛人，等得心浮氣躁。

原始連結







更多華視新聞報導

出車禍誰倒楣？ 公車道違規臨停屬「微罪」無法檢舉

家門前臨停遭重罰2.4萬！ 駕駛批不合理 警認有誤

車拋錨換電池臨停！ 疑遭拍照檢舉 女車主怒爆口角

