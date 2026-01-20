小黃司機兜售槍枝、噁問是否處女 女乘客向車行申訴….竟是本人接電話

記者呂彥／花蓮報導

洪姓計程車司機曾拿空氣槍射擊乘客被逮。（圖／翻攝畫面）

花蓮一名女民眾日前在新城一處大賣場外獨自搭計程車，途中司機亮出一把手槍向她兜售，接著又以「妳是不是處女？」等語對她性騷擾，司機甚至故意往偏僻處開，女乘客嚇壞要求提早下車，才結束一場虛驚。警方表示，已追查出洪姓涉案駕駛，全案已依恐嚇、性騷擾防治法函送花蓮地檢署偵辦。

原PO發文指出，一上車司機就問我有沒有在打空氣槍、有沒有興趣？我說沒興趣，他卻直接掏出一把槍，拿在手裡晃。然後開始炫耀他用這把槍射過找碴的乘客，一直問我要不要買來防身，一把5500元。

接著司機又問她，「妳要去碼頭喔？找男朋友？我也常載船員去嫖妓耶」、「妳是不是處女？」、「那你一定是處女才不敢講。妳幾歲了？還是處女？現在處女很難找到喔」、「女生不是月經前後那幾個月，都會變得很想要嗎？」

警方曾查獲洪男持有的空氣槍。（圖／翻攝畫面）

原PO還說，發現司機開跟導航反方向的路 ，花蓮的路超荒涼，超怕被怎樣⋯ 最後隨便說這裡下車就可以了才逃掉。事後打給車行要投訴，結果電話是他本人接：「不好意思耶，噁到妳喔」直接掛斷。已報警。

警方表示，獲報後經調閱路口監視器，鎖定洪姓計程車司機（43歲）涉案，已通知到案說明，雖然女乘客沒有提告，但派出所仍先依恐嚇、性騷擾防治法函送花蓮地檢署偵辦，另空氣槍部分也會依規定送驗。

據了解，洪姓男子已非首次亮空氣槍，去年7月5日，洪男曾因與乘客發生糾紛，持槍射擊乘客頭部，一審判拘役50天，得易科罰金，因非刑期判決，無法吊銷職業登記證。

