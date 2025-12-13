小黃司機嗆「家破人亡」！撞車行冒濃煙火光、刺鼻汽油味 驚險畫面曝光

記者林盈君／高雄報導

今（13）日上午，高雄鳳山中崙路某車行，65歲的賴姓計程車司機，疑因遭保險公司拒保，加上與車行發生糾紛，一怒之下，竟駕駛小黃高速衝進車行內，沒料到之後車子竟冒出濃煙，整台車瞬間變成火球，車行老闆見狀，緊急拿出滅火器滅火，並將失去意識的賴男送醫。而小黃撞擊車行的瞬間畫面也曝光，當時還有2名員工在場，險些被撞上，場面非常驚險。

賴姓計程車司機駕車撞進車行，整台車瞬間冒出火煙。（圖／翻攝畫面）

從曝光的畫面可以看到，當時賴男駕駛計程車衝進車行，當時2名員工緊急閃躲，險些被撞上，緊接著，車內突然冒出一陣濃煙，可以清楚看到，車後座玻璃內冒出火光，之後大片黑煙往外狂竄出，整個空間通斥汽油味，非常嗆鼻，現場人員見狀，緊急拿出滅火器滅火，而失卻意識的賴男，則被送往醫院搶救，目前還在救治中。

賴姓計程車司機駕車撞進車行，整台車瞬間冒出火煙。（圖／翻攝畫面）

據了解，賴姓司機有多次車禍不良記錄，被保險公司拒保，車行依規定將營業車牌收回還給監理所，疑似因此引發賴姓司機不滿。老闆無奈表示「我總不可能讓他沒保險在路上跑」、「你被拒保怨我沒有用啊，一個月才收1000元靠行費，撞到人都1、20萬元起跳，誰有辦法承擔？」，自己為了救人兩隻手也被玻璃劃傷濺血，萬萬沒想到，賴姓運將曾揚言要讓車行「家破人亡」的惡夢竟然成真，詳細情形有待警方釐清。

賴姓計程車司機駕車撞進車行，整台車瞬間冒出火煙。（圖／翻攝畫面）

