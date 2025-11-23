即時中心／温芸萱報導

近日新竹一名家長控訴，孩子補習後搭計程車返家，因天色昏暗沒看到「不收1000元」告示，只好請家長下樓付款，卻被司機嫌等待太久，對孩子大吼「沒家教」，甚至罵家長「下流」，家長要求報警時，司機收錢就閃人。事後司機上傳影片自清，強調怕收到假鈔，但影片中他狂嗆「你爸媽沒送你讀書嗎？」引爆網友反彈。留言一面倒批司機態度惡劣，質疑大人為難學生、拒收法定貨幣。

新竹近日發生一起計程車糾紛，引發社群熱議。一名家長在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，孩子補習後搭計程車返家，因天色昏暗，未注意到車上貼有「不收1000元鈔票」的告示。抵達家門口後，孩子因手邊沒有小額鈔票，立刻打電話請家長下樓付款，整個過程約3分鐘。不料家長一下樓，只見孩子與司機激烈爭吵，場面相當火爆。

廣告 廣告

家長表示，司機因為等待不耐煩，竟直接罵「你家小孩沒家教！你真下流！」讓家長相當傻眼。家長質疑「是你不收千元鈔票，我下來送錢還被罵？」為了避免事態擴大，家長當場要求報警，但司機卻突然收下車資後迅速離開。事後家長立即向相關單位投訴，氣憤直呼「司機自己的問題，竟敢罵客人！」。

快新聞／新竹司機嗆學生「沒家教」、拒收千元鈔 澄清影片反讓網友灌爆臉書

司機和小孩在車裡吵架。（圖／翻攝自小豬D喬治YT）

事件曝光後，司機也在網路上發布行車紀錄影片，試圖還原事件，但影片內容反而引爆更大反彈。影片中，司機語氣不耐，對孩子說「你好了沒？80秒5塊錢，我錶都按停了！上車都有跟你講，不是找不出來，是假鈔收到怕！你上來沒有看到嗎？那麼大字沒有看到嗎？你爸媽沒有送你去讀書嗎？你大聲什麼啊？」過程中多次以指責口吻對孩子施壓，引發大量網友不滿。

不少網友痛批司機態度失當，留言一面倒替孩子抱不平：「你念小孩才不應該，不會自帶驗鈔筆嗎？」、「不收千元大鈔？你收不了法定貨幣，出來跟人家做什麼生意？」、「什麼叫做你爸媽沒有送你去讀書嗎？這句話不管是不是服務業都不該出現，如果要講這句話就代表你已經想開戰了，那還在乎什麼人家爆料？」、「明明家長已經在下來的路上，是在為難孩子吧？換成成年男性你敢這樣嗎？」、「國中小孩都算脾氣好了，你一個大人為難他還討拍？」，甚至有人直言「影片不放還沒事，越放越糟，你確定你不是來反串的？」。





原文出處：快新聞／小黃司機拒收千元鈔還罵學生「沒家教」 急PO影片滅火下場曝

更多民視新聞報導

週休三日真的要來了？提案連署已過關 勞動部最晚「這天」得回應

真會玩？這國98%父親測DNA驚覺「小孩非親生」 官方證實：綠帽橫行

台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人

