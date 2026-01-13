小黃司機暖助越南移工！捨800元車資只收150 「一張字條」替台灣加分

記者柯美儀／台北報導

網紅計程車司機王國春分享一段服務越南移工的暖心經歷。（圖／取自王國春臉書）

台北101購物中心驚傳疑似歧視越南移工的事件，引發社會高度關注與討論。網紅計程車司機王國春有感而發分享一段服務越南移工的經歷，他不僅捨棄高額車資，主動替對方規畫更省錢的交通方式，還貼心寫下求助字條協助轉乘，展現出台灣人難能可貴的人情味。

王國春在臉書表示，他出身在新住民家庭，且曾從事勞動密集的工作，經常與泰國、越南移工相處，因此對他們有比較多的理解與尊重。現在他成為計程車司機，常常在週末服務到外籍移工，也因此更留意他們在語言與交通上的困難。

廣告 廣告

王國春指出，前陣子在彰化高鐵站載到一名越南籍移工，對方欲前往彰化火車站，但因高鐵站距離彰化市區非常遠，若直接搭計程車，跳表金額約需800元，乘客得知後猶豫不決，在站務區徘徊。

由於語言不通，該名移工撥電話給一位會說中文的朋友協助翻譯，並將電話交給王國春。電話那頭的友人詢問，是否有較省錢的方式，讓剛來台、積蓄不多的移工順利抵達彰化火車站。王國春隨即建議，可先搭計程車前往鄰近火車站，再轉乘火車前往彰化，計程車費用約150元即可。

乘客經過電話溝通後，最終決定搭車。行車途中，王國春考量移工初來乍到，可能不熟悉台鐵購票與搭車流程，便在手機記事本中以中文寫下求助文字，請對方拍照，屆時可直接出示給台鐵窗口人員，協助引導搭車。

王國春替移工寫下求助字條協助轉乘。（圖／取自王國春臉書）

最終車資如預期為150元。結帳時，乘客點頭向王國春道謝，那也是他全程唯一說出口的中文。王國春感性表示，雖然這趟行程的收入從原本可能的800元降至150元，但「人情味卻多了」，也希望這名越南移工能感受到台灣社會的溫暖。

王國春也藉此呼籲，計程車不只是交通工具，更是台灣觀光與國際形象的重要一環，司機的服務態度，往往影響外國人對台灣的第一印象。他強調，不應因對方是語言不通的東南亞移工，就利用其弱勢處境「敲一筆」，將心比心，若自己的孩子在國外工作遭到剝削，任誰都不會開心的。

更多三立新聞網報導

衛生紙外包裝先別丟！「1神用途」被讚爆 一堆人不知道

創校60年「1私立大學」走入歷史！國立名校接手1/21掛牌

保麗龍、氣泡紙可以回收？丟錯最高罰6000元 環保署教正確丟法

好市多年費漲到1500元 飛日本辦卡真划算？一文解析算給你看

