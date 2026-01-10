小黃司機狂飆回成功嶺！ 內行人：他就是出事了阿北

一名曾在台中成功嶺當過兵的網友，近日就在社群平台分享自己的當兵回憶，提到某次要從高鐵站搭計程車回營區，遇到一位飆仔小黃司機，一路上不停加速、急煞，讓乘客們都慘叫聲連連，有趣的是，有網友就透露，原來那位司機大哥，正是多年前將計程車開進田裡的「出事了阿北」本人。

有網友分享自己搭車回成功嶺的經驗，不少網友都認出，那就是「出事了阿北」本人。（圖／中天新聞）

原PO在Threads上發文回憶，當年在成功嶺當兵時，收假要從台中高鐵站回到營區，從他分享的影片可見，計程車司機在只有一個車身寬的鄉間小路時奔馳，即便遇到斜坡也沒打算煞車，任由自己的車子劇烈晃動，車內所有乘客不停地慘叫，還時不時聽到乾嘔聲。

原PO說：「雖然當兵結束兩年了，我還是忘不了當時從台中高鐵站回成功嶺的那一晚。」

貼文一出，有不少網友都認出，這位司機大哥正是多年前將車開進田裡的那位「出事了阿北」本人，網友紛紛留言：「去年12月搭了最速阿伯的車，每個彎都差點飛出窗外」、「離營看到他的車牌，我們都不敢攔」、「成功嶺當兵一定要體驗的成就之一，有夠刺激，還專挑小路抄捷徑，看到他我們絕對攔他的，整路超嗨」。

