小黃奧客死亡威脅！「逼國道停車」搶鑰匙、扯頸 竟還亂撒尿

【記者曾佳俊／台北報導】北市一名甘姓程車司機聖誕夜市區接客後前往新竹，但男乘客一上車就嗆聲「30分鐘要回到家」，否則要「跟他輸贏」「讓他下課」不斷恐嚇威脅，待行經五楊高架時又疑似尿急，惡客竟又逼迫運將直接在國道停車，看到對方不從還試圖搶奪鑰匙並拉扯運將脖子掛繩，最後乾脆在車內撒尿。而正在高速行駛中，被害司機只能耐心安撫，最後開往最近派出所求助，事後除收回車資及清潔費外，決定提告該名乘客恐嚇罪，警方已受理偵辦中。

一名計程車司機在「爆怨3公社」臉書社團PO出行車記錄器影片，指稱夜間載客時告知客人台北到新竹大約要1小時，但乘客上車後卻多次恐嚇，不斷重申「30分鐘如果沒有到家我就拍謝了」、「2:35如果我沒有到家，我就拍謝了」、「如果沒有到我就拍謝囉」等語。

司機指出，短短幾十秒，乘客就已經對我說了多次，如果30分鐘內沒到要給他難看等語，之後乘客更直接嗆聲「等一下我如果沒有到，我跟你就輸贏，拳打腳踢給你下課」，「而下課的意思，通常就是要讓我領盒飯、結束我的生命。」

「因被脅迫要在2：35前抵達他的地址新竹市竹光路，不自覺緊張、一直加速到136-137km/h。」司機無奈地說，但最後乘客竟用車上的衛生紙外包裝紙袋接尿，最後全尿在車上。

該司機提到，自己開計程車也6年多了，最近這個月才剛牽新車，就遇到這樣的事，這口氣真的忍不下去。因此發文詢問同行如何處理，他真的是沒招了，而貼文一出引發熱議。

台北市警察局中山分局表示，長春路派出所於12月24日清晨6時許接獲甘姓民眾報案，稱同日2時許其駕駛營小客車在中山區長春路載客，上車時乘客表示要至新竹市，在行經桃園市國道五揚高架（南下靠近機場交流道處），乘客突以言語恐嚇並要求其準時抵達目的地，另還有在車內便溺，以及動手拉扯司機等危險行為。

警方表示，甘姓司機提出恐嚇及公共危險告訴，已依規定受理，並將儘速通知相對人到案說明，函送地檢署偵辦。

惡乘客一上車就連續口出「死亡威脅」，要求運將必須30分鐘內從台北到新竹家中，否則要跟他輸贏、讓他「下課」。翻攝畫面

