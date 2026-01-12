小黃左轉撞行人！ 挨撞男怒站斑馬線「擋車」報警

高雄市 / 綜合報導

高雄大寮區 10日 深夜街頭出現緊張一幕！一輛黃色計程車停在斑馬線上，卻動彈不得，而 一名 男子站在車前方，就像在用肉身擋車，至少擋了5分鐘，警方到場發現，原來這名男子當時走在斑馬線上，計程車沒有禮讓撞了上去，他腳受傷，不滿駕駛行為於是擋在車前方報警，還有其他民眾第一時間以為雙方發生了爭吵。

行人過馬路，已經走到斑馬線正中央，這時一台左轉計程車，卻沒有禮讓直接碰撞上去，還好力道沒有過猛，只是這一撞行人腳受傷，他很不滿，第一時間沒有移動，站在原地用肉身阻擋計程車離開，站了大約5分鐘，直到員警到場，雙方還僵持不下。

廣告 廣告

目擊民眾：「我在曬衣服有聽到聲音，我在樓上看，一個人站在(小黃)前面，計程車他有沒有出來我不知道。」附近民眾：「因為鄉下地方大家都亂開。」記者VS.附近民眾：「，(開車速度都沒很慢就對了)，對。」

事發在10日深夜，高雄大寮區鳳林三路與山頂路口，目擊民眾當時看到，還以為是發生爭吵，現場氣氛一度緊張，調出監視器還原過程，才發現是交通事故。

附近民眾：「那個紅綠燈跟另個紅綠燈(號誌)好像不一樣，(喔)，不知道是沒有改還是怎麼樣，變成很多人就會碰。」記者VS.附近民眾：「(經常發生事故就對了)，對，對。」

交通警察大隊林園分隊小隊長郭鴻泰：「呂男腳部受傷自行就醫，駕駛酒測值為0，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。」行人挨撞，不滿計程車沒有禮讓，站在斑馬線上用肉身擋車報警，深夜時分衝突畫面，也讓其他民眾都在關注。

原始連結







更多華視新聞報導

國道1號重大車禍 客運、大貨車碰撞28人送醫 公路局說明

花蓮市區遊覽車.機車碰撞 騎士失去生命跡象

雙載電動代步車與轎車碰撞 99歲老婦頭部重創不治

