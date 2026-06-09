小黃油價補貼13億 工會盼調運價

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交通部8日宣布延長交通運價平穩措施至6個月，補貼計程車的經費約13億元。（本報資料照片）

交通部8日宣布延長交通運價平穩措施至6個月，其中計程車油價補貼每車再加碼9000元，等於最高補助1萬5000元，補貼計程車的經費約13億元。駕駛工會則認為，與其補貼，不如調整運價；部長陳世凱回應表示，若地方有需求，交通部也會提供必要協助。

交通部拍板，計程車原本每車補助6000元油貼，這次再加碼9000元，每車合計最高補助1萬5000元；補助方式維持每公升折抵5元，自115年5月20日已上路，申請期限至115年8月31日，補助額度可使用至115年底。

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全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟喊話，職業駕駛更需要合理的運價調整，而不是只拿人民的納稅錢獨厚駕駛，這樣雖然對計程車司機有幫助，但也可能造成遊覽車、租賃車、貨運等業者反彈，這樣的補助政策，有其討論空間，各縣市通盤檢討運價，會比直接給錢更有感。

陳世凱表示，過去因為中東戰爭造成油價波動，因此讓公共運輸各體系在油價、能源價格方面受到滿大的壓力。交通部在第一波的時候提出3個月的補助方案，協助所有公共運輸，希望民眾使用公共運輸的過程當中，負擔的價格不要因此產生波動。

陳世凱說，交通部對各運具都有相關補貼或協助機制，計程車部分一開始提出3個月、共6000元的補貼方案。現在因油價仍維持在相對高檔，因此加碼補貼所有運將，年底之前再多9000元。

對於駕駛工會提到調整運價，陳世凱回應，運價屬於地方政府主管，公協會可以向地方政府提出訴求，如果在溝通過程中需要交通部協助，交通部也會提供必要協助。