小黃猛撞機車噴火花 再撞路旁10汽機車

多輛機車遭計程車猛撞。（圖／東森新聞）





新北市中和有小黃經過橋和路口，和機車發生碰撞，整輛車往前衝，再撞上停放的10台汽機車。運將沒有受傷，而機車騎士多處擦挫傷，被緊急送醫。

現場監視器拍下，左轉機車進入對向慢車道，準備完成左轉時，遭肇事計程車高速撞上，騎士噴飛、機車摩擦地面冒出陣陣火光。計程車撞上機車後持續右偏，接連衝撞停放路邊車輛，造成現場8機車、2轎車共10車受損。

機車騎士遭撞飛。（圖／東森新聞）

救護到場確認計程車駕駛未受傷，機車騎士全身有多處擦挫傷，送往醫院治療。警方調查確認雙方均無酒駕，詳細肇事原因及肇責比例，有待進一步調查。

