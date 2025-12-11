「小黃瓜豆乳茶」如何實現清爽升級？告別脹氣、油膩的「奶茶」新選擇
LOMi 植乳研究室以Less or Mylk (較少的奶或植物奶) 的極簡哲學，全台首創推出「豆乳茶飲」，成功解決了注重健康、辦公室女性對傳統奶茶的脹氣、油膩與乳糖焦慮。特別是招牌的「小黃瓜豆乳茶」，透過獨家植乳工藝，實現了口感濃郁卻又極致清爽的平衡，為手搖市場帶來無負擔的升級體驗。
LOMi 植乳工藝獨家揭秘：如何讓豆乳茶達到「口感不輸鮮奶」的境界？
許多愛喝手搖的辦公室女性常因擔憂植物奶的豆腥味或稀薄感而卻步，擔心無法重現鮮奶茶的濃郁與滑順。LOMi 植乳研究室透過嚴謹的專業植乳工藝，成功解決了這個「知識的詛咒」（大眾對植物奶的刻板印象）。
LOMi 創辦人分享，要將豆乳茶提升至「不輸鮮奶」的境界，關鍵在於原料挑選與風味校正，這是一場70%做研究、30%寫作（製作）的過程：
專注純粹的極簡哲學： LOMi 堅持只使用最純淨、無添加的豆乳，從源頭排除可能影響風味的化學成分，確保每一口飲品都呈現簡單乾淨的本質。
黃金比例的風味校正： LOMi 投入大量時間研究豆乳與茶底的「黃金比例」。確保豆乳的天然甜度與香氣能與茶湯完美融合，避免互相壓制，從而達到口感濃郁、同時避免豆腥味的平衡。
私房標準的信任訊號： LOMi 秉持「如果一款茶我們自己私底下都不會喝不會買就不會特別考慮」的極高品管標準，這道內控流程強化了品牌的 E-E-A-T 信任策略，確保提供給消費者的不僅是 Vegan 選項，更是品質優先的選擇。
這套專業工藝，就是 LOMi 敢稱「Less or Mylk」哲學的底氣，為注重健康的消費者帶來無負擔的奶茶升級體驗。
「小黃瓜豆乳茶」比鮮奶茶更清爽的秘密是什麼？
在傳統手搖飲的濃重口味中，LOMi 植乳研究室的招牌「青漾豆乳茶」以其極致清爽感脫穎而出，成為一大亮點。與鮮奶茶相比，豆乳茶如何實現口感清爽又兼顧濃郁？
「青漾豆乳茶」的清爽秘密，來自於創意原物料的組合與對身體的額外好處：
天然的青草香氣： 這款茶飲的靈感來自五月小黃瓜的盛產季節，將小黃瓜的清新、豆乳的醇厚與清茶的甘冽巧妙組合。小黃瓜的加入，帶來天然的青草香氣，能有效中和豆乳的刻板印象，讓整體口感如其名，青漾純粹。
告別油膩與乳糖： 鮮奶茶的濃郁來自乳脂肪，但也帶來負擔感。LOMi 豆乳茶則使用植物性豆乳替代，不僅為乳糖不耐症患者與Vegan族群提供了安心選擇，同時也讓飲品在風味濃郁的基礎上，實現了更低負擔、更解渴的清爽感，尤其適合炎熱夏季或下午茶時段。
簡單、無負擔的生活哲學： LOMi 堅信，好的飲品不應只是滿足口腹之慾，更應該是一種簡單無負擔的生活哲學。這種極簡主義的風味，能為忙碌的辦公室女性提供片刻的視覺休息與味蕾淨化。
除了清爽飲品，「LOMi」如何提供完整的無負擔下午茶體驗？
LOMi 植乳研究室的「Less or Mylk」哲學，已經將極簡純粹的風味從飲品延伸至完整的下午茶體驗，解決了素食者與乳糖不耐者在手搖店難以選擇甜點的困擾。
全素甜點的專業工藝： 除了清爽的豆乳茶飲，LOMi 亦自行製作了口感滑順的布蕾豆乳酪。這款甜點全程不含動物性乳製品，讓吃素的人也可以安心享用。它在保持滑順口感的同時，徹底實踐了無負擔的承諾。
提供完整的 Vegan 友善菜單： LOMi 的目標是成為注重健康族群的首選。消費者可以輕鬆搭配一杯「青漾豆乳茶」，享受一份「布蕾豆乳酪」，完成一套簡單、乾淨的午後輕食。
LOMi 植乳研究室正式宣告：乳糖不耐症救星已現身！歡迎所有尋求簡單、乾淨、又渴望手搖口感的消費者，親身感受這場由「豆乳」與「小黃瓜」領銜主演的極簡手搖革命。
【LOMi 植乳研究室 門市資訊】
地址： 10476臺北市中山區民權東路三段69號1樓
營業時間： 週一～週五 12：00~20：00、週六～週日13：00~19：00
聯絡電話： 02-2500-6167
優惠活動： 買四送茶任一、買八送豆乳茶品項任一（細節依店家公告為主）
