小黃變「小綠」？台南偏鄉公車綠底白字牌 民代批不對等待遇

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台南市的小黃公車因掛綠底車牌，被質疑變小綠公車，市府交通局強調依法辦理。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市積極推動偏鄉「小黃公車」政策，卻因部分車輛懸掛綠底白字的「營業小客車」車牌，引發地方強烈質疑。市議員蔡育輝批評，「小黃公車」儼然變成「小綠公車」，現行制度排除在地個人計程車行及駕駛的投標資格，流於制度性不公。市府交通局則澄清，此舉早在民國109年便獲交通部法規解套，全台多個縣市皆採相同模式，完全依法辦理。

蔡育輝指出，台南市在112年至114年間，小黃公車的實際營運經費已突破新台幣1億元，目前雖有42條路線、40輛車投入服務，但路線高度集中於玉井、南化、東山、白河、西港及學甲等特定區域。他質疑，其他偏遠行政區同樣有公共運輸需求，目前的資源配置明顯失衡，市府有必要重新檢討。

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此外，蔡育輝還質疑，市面上出現綠底白字的營業小客車，是否因計程車牌照不足，市府才藉此核發牌照供業者調度？相較於傳統計程車須承擔較高營運成本並受嚴格法規限制，營業小客車制度流於彈性，恐對不同業者造成不對等待遇，市府必須對外說明清楚。

對此，交通局回應表示，交通部為健全偏鄉公共運輸，早於109年便彈性修正法規，開放市區客運業以小客車營運偏鄉路線，並領用綠底白字牌照。目前包括桃園、台中、高雄、新竹、嘉義、屏東及台東等縣市的「幸福巴士」，皆採取此一模式，證實此舉是符合偏鄉人數少、具彈性的最佳運輸服務解方。

針對外界期盼放寬門檻、納入在地業者的聲音，交通局也強調，偏鄉運輸本就是「接地氣」的服務，非常歡迎在地資源投入。未來公告釋出新路線時，若在地業者有意願，市府將積極輔導、公平參與評選；無論最終由何種業者得標，也都將協助媒合當地司機，確保提供最親切、最在地的服務品質。

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