小黃運價連10天加收50元

農曆春節將屆，交通局宣布，十三日起至二十二日夜間十二時，共十天，一律按原運價再加收五十元。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

農曆春節將屆，交通局宣布，十三日（五）凌晨零時起至二十二日（初六）夜間十二時，共十天，一律按原運價再加收五十元。交通局說，這項加成收費循往例，現行計費表均內建春節加成功能，請民眾直接按照計費表所顯示金額支付車資。

農曆除夕前三天至大年初六，除分別依平常日之日、夜間運價（夜間二十三時至凌晨六時加兩成）計費外，再依原運價再多加五十元，而計程車駕駛人須使用計費表內建功能選取春節加成，如未設定春節加成功能者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

廣告 廣告

交通局說，春節假期，市民外地工作返鄉或外出訪友拜年、踏青機會增多，民眾利用計程車機會也大為增加，為免少數不肖業者藉機加價收費，造成消費者損失，市政府特別統一規定加價標準；今年九天春節假期，考量假期前陸續有部分民眾提前返鄉，且費率與台南市共同生活圈高雄市同步，加成期間也同樣訂為十天，加成費率也相同。

乘客下車請向駕駛索取乘車證明，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，向下列機關申訴：市民服務熱線：１９９９。