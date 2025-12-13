小黃運將不滿車牌被收走 車內縱火衝撞車行

計程車內冒出火光，濃濃黑煙不斷竄出。（圖／東森新聞）





高雄一名69歲計程車運將，不滿車行因為他車禍次數太高，遭保險公司拒保後，強制把車牌扣走報廢，讓他無法再開車賺錢。今天（13日）上午在車內縱火後，直接開車衝進車行內。當時車行員工嚇得往外逃，老闆的3個小孫子坐在一旁的沙發上被嚇傻，情況危急，還好老闆兒子趕緊持滅火器打破車窗滅火，車內運將則是嚴重燒傷送醫。

道路監視畫面看到，這輛計程車突然衝進車行，內部影像則顯示，車行老闆兒子和員工正準備走出去，看見計程車衝進來，兩人分頭閃躲。這時計程車內可以看到火光，前方沙發上還坐著老闆的3個孫子，其中一名幼童驚嚇逃跑。

這時計程車內的濃煙迅速散布到車行內，遮蔽了視線，老闆兒子為了小孩和員工，拼命拿來滅火器滅火，手上被割傷、傷痕累累。

車行老闆兒子何姓男子：「他就坐在駕駛座，他也不下來，鑰匙也拔不下來，他就直接倒車衝出來，而且3個小朋友都在現場，你搞這樣子。」

車行維修技師：「他是先在外面，在車子裡面點火，然後再衝到裡面來。我聽到玻璃破掉的聲音，我跑到前面看到很多煙。」

69歲的賴姓計程車司機，全身多處燒燙傷送醫。警方調查，賴姓司機因為過去肇事紀錄太多，被保險公司拒絕承保，等於無法開車上路，車行老闆要收回車牌，他認為老闆要斷他生路，雙方發生糾紛。

車行老闆兒子何姓男子：「講難聽點，你拒保是保險公司的問題，你不找保險公司，你找我意義在哪裡？我沒有這麼大權力去影響保險公司，替你承擔保險。」

車行老闆從沒想過，賴姓司機會用這麼極端的手法來報復，差點就傷及無辜幼童，還好車輛及時滅火沒有爆炸，免去了一場災難。

