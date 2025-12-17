小黃運將狂盯螢幕！醫見「超狂內容」深感敬佩 網一看驚呆：高手在民間

小黃運將狂盯螢幕！醫見「影片內容」超敬佩，網一看全驚呆：高手在民間是真的。示意圖／取自photoAC

在未塞車的情況下，許多不喜歡匆匆忙忙的人，都會選擇搭計程車來代步，讓生活步調更加從容、游刃有餘。而近日奇美醫院加護科主治醫師陳志金就分享了搭計程車遇見的「奇妙景象」，一名資深老司機在等紅綠燈時，竟專注地盯著螢幕，畫面內容曝光，讓他大吃一驚！對此，網友也打趣回應「高手在民間」。

陳志金在臉書po出照片並表示，14日搭計程車時，遇到一位白髮蒼蒼的老伯伯擔任駕駛。與一般司機不同，老伯伯上車後並非看影片或新聞，而是專注地盯著螢幕。仔細一看，他一度以為伯伯在看微積分，後來才發現其實是「經濟學」內容，且全程以英文講授，令他相當欽佩，甚至開玩笑說「伯伯該不會是退休的經濟學教授，現在開計程車當休閒吧？」

陳志金也強調，這位伯伯駕駛時非常專注，只有在停等紅綠燈時才稍微看一下螢幕，要大家放心。

陳志金在臉書分享，一位老司機在等紅綠燈時，專注地盯著螢幕，仔細一看發現，竟是「經濟學」內容，讓他大吃一驚！圖／翻攝自陳志金臉書

畫面曝光，網友紛紛笑回「現在年長者換照，要考微積分」、「高手在民間」、「不急，下回你會碰到和你討論重症醫學的運將」、「真是讓人敬佩不已」、「大隱隱於市，也是有可能」、「計程車司機臥虎藏龍很多，背後的職業你想像不到的」、「我永遠相信：人外有人，天外有天」、「原來高手在民間這句話是真的」。



