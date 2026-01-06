小黃運將碎念「埋骨.法術」 啦啦隊女孩控：想下車被無視

台北市 / 綜合報導

中信兄弟啦啦隊員怡琪，今（5）日PO出自己搭上恐怖小黃的經驗，她表示一上車就聽到駕駛不斷在喃喃自語，不過當下以為駕駛只是在說故事或念經，沒有想太多，直到後來聽到埋骨、法術等等字眼才發覺不太對，想要先行下車，沒想到遭到無視，駕駛還直接將車門上鎖，讓她嚇得趕緊拍下計程車登記照，傳給朋友以防萬一。貼文一出也發現不少人都遇過同樣狀況，同隊的女孩牛奶更透漏自己曾經搭過2次。

丁姓駕駛說：「這個就是...。」嘴裡念念有詞滔滔不絕，駕駛從車一發動嘴巴就沒有停過，但內容毫無邏輯難以理解，丁姓駕駛說：「有為台灣爭取迪士尼。」話題突然鬼轉到迪士尼，手還不斷拍打排檔桿，車上乘客原本不以為意，直到聽到特殊關鍵字。

中信兄弟啦啦隊員怡琪說：「但聽到幾個字眼，就是有讓我比較驚悚的就像是，埋骨，法術，謀殺殺害，入侵，這一類的，我有跟她說(要下車)，照理來說她應該是有聽到的，可是她沒有理我，她就繼續往前開，然後再開著開著她就把車門上鎖了。」

面對鏡頭展現甜美笑容，中信兄弟啦啦隊員怡琪，5日發出貼文分享自己搭到恐怖小黃的經驗，她當天從台中搭高鐵到台北車站，一如往常到搭上排班計程車要去練舞，但17分鐘的路程，丁姓駕駛全程不停碎碎念，還提及埋骨法術謀殺等等字眼，讓她越想越不對想要下車，沒想到不僅遭到無視，車門還直接被上鎖。

中信兄弟啦啦隊員怡琪說：「我就趕快跟我們等一下要排練的群組裡面說，我好像上到一台很奇怪的計程車，然後我就把那個(計程車)登記證拍給他們，然後跟他們說如果我時間到的時候還沒到，你們要救我。」

貼文一出引發討論，甚至連同隊的啦啦隊員牛奶，也透露曾搭過2次，中信兄弟啦啦隊員牛奶說：「我好像一個月遇到她兩次，她會突然罵髒話然後，拍方向盤前面那個平的地方，我就嚇到想說是，是我怎麼了嗎，結果我發現她會自己自言自語。」

新北市府交通局運輸管理科股長黃仲平說：「要請民眾這邊有相關的事證，那還有車牌號碼，那我們會依據車牌號碼的部分來做為追蹤，那並確認說她有沒有違反交通規定的狀況。」啦啦隊女孩平時工作往返北中兩地，常利用計程車代步，沒想到這次遇上恐怖小黃，相關單位將追蹤調查。

