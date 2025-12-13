小黃運將開車衝進車行還引火 驚悚影片曝！嗆：要你家破人亡

高雄鳳山一名計程車司機因不滿被取消靠行資格，竟衝撞車行店面並引火自焚。讀者提供



今（13）日，高雄市鳳山區一處計程車行發生驚悚糾紛，一名計程車司機疑似不滿被車行取消靠行資格，駕車衝撞車行店面，並引火自焚，好在車行老闆及時發現，成功滅火，才避免更嚴重的憾事，不過，肇事者因燒嗆傷仍然被緊急送往醫院治療。

調查指出，衝撞車行的司機為69歲的賴姓男子，他與車行老闆34歲的何姓男子出現糾紛，由於賴男多次駕駛車行的計程車發生車禍，導致保險公司拒絕理賠，何男因而在11月的時候終止他靠行資格。警方懷疑賴男因此不滿。

鳳山警分局今日上午10點左右獲報，賴男駕車衝撞車行店面，在衝撞完後引火自焚，現場也竄起陣陣濃煙，相當危急，何男見狀便馬上拿起滅火器滅火，才避免火勢持續過大。

警方表示，在接獲通報後到達現場時，火已經被撲滅，員警發現賴男臉部及手部燒燙傷，趕緊將他送往國軍高雄總醫院搶救，賴男除了身體燒傷，另因吸入粉塵，由醫護人員插管治療。全案仍由警方處理中。計程車行老闆何男也對賴男提告，表示賴男曾經嗆要他家破人亡。全案由警方依毀損、殺人未遂、公共危險罪嫌偵辦。

