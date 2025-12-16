小黃運將「影片播1片」醫師驚了！全外文畫面流出

生活中心／李汶臻報導

「Icu醫生陳志金」的臉書貼文除了談及加護病房的點點滴滴、醫療新知，評論醫療時事外，不時也分享生活趣事。他日前就上傳一張搭計程車的畫面，透露自己看到前排螢幕的內容超震驚，畫面流出意外掀起大批網友圍觀熱議。

ICU醫生陳志金日前發文分享自己叫了一輛計程車，上車後發現駕駛是一位白髮蒼蒼的老伯。陳醫師發現運將不同於一般的駕駛，對方沒在看影片或是新聞、談話節目，疑似是在看「微積分」教學影片。陳醫師再仔細一看，發現影片內容是經濟學課程，且是全英文授課，讓他當下被驚到說：「太令我欽佩了！」。陳志金還猜測，運將伯伯可能是經濟學教授退休，並笑說「開計程車當休閒？」。另外也補充稱，司機伯伯很專注在開車，只有在停等紅綠燈的時候，才稍微看一下螢幕。

白髮伯運將「螢幕影片播1片」等紅燈才看！畫面流出「全外文」醫師驚曬照

陳志金搭計程車發現小黃運將停等紅燈時，在看經濟學教學影片。（圖／翻攝自臉書@Icu醫生陳志金）





車內畫面流出，引發大批網友圍觀熱議，不少人留言感嘆：「高手在民間」、「很多人退休無聊選擇開計程車，因為時間彈性比較自由」、「現在年長者換照，要考微積分」、「我坐過『地主』開計程車，他說因為重劃區，讓他變成好野人後不知道能做什麼，就來開車兜風」，另外也有內行人看到螢幕上的內容，留言揭密：「這真的是經濟學呢，講總收入與價格彈性的關係」。

