小黃運將「性騷擾、掏槍威脅」 花蓮女乘客急下車報警

地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮一名女子搭乘計程車時，司機不僅在車內掏出空氣槍推銷，還語帶威脅、出言性騷擾，甚至刻意繞路，讓女子嚇得趕緊下車報警。警方進一步追查發現，這名洪姓司機去年就曾持槍傷人，不是第一次犯案。

到大賣場採買完後，落單的女子，搭計程車要回家，但怎麼也沒想到...

當事女子：「司機就問我說，就是你對空氣槍有興趣嗎，然後我就說沒有，然後他就開始拿出一把空氣槍，然後這邊甩來甩去」。

司機不但拿出空氣槍威脅，還開黃腔，甚至開著和導航反方向的路，越開越荒涼，女子嚇壞了，趕緊找藉口下車，立刻報警。

花蓮分局民意所長 周雲：「員警獲報後隨即展開調查，在案發三小時內，通知涉嫌人到案說明，並依涉嫌恐嚇罪及違反性騷擾防治法調查」。

43歲洪姓計程車司機，推銷空氣槍能防身，一把5500元。（圖／民視新聞）

事件發生在16號晚間7點多，女乘客發文還原過程，43歲洪姓計程車司機，推銷空氣槍能防身，一把5500元，還語帶威脅，聲稱曾拿槍射過找碴的客人。被拒絕後，又接連出言性騷擾。半路下車，車資還多收50元。想投訴，居然還是這名司機接聽。

但洪姓司機留言否認指控，反嗆內容誇大，還自稱「很倒楣」，揚言提告。但有網友起底他的前科紀錄。

花蓮縣警局交通隊組長 吳宗翰：「有罪判決確定的話，那駕駛人就不具有職業資格，那經查本案的駕駛人，那均為緩起訴或被起訴處分，那仍具職業資格」。

計程車行 林姓業者：「目前已立即終止該駕駛至合作關係，並將全力配合警方調查，即刻強化駕駛資格審查，與性別平權訓練，防止類似事件再次發生」。

去年7月，洪姓司機因拿空氣槍射男乘客頭部，造成臉部擦挫傷，判拘役50天。（圖／民視新聞）

去年7月，洪姓司機就曾因車資、繞路爭議，和酒醉乘客吵，還拿空氣槍射男乘客頭部，造成臉部擦挫傷，判拘役50天。這次雖然女乘客沒提告，但警方已主動偵辦。

《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

