小黃運將一路哼唱她的歌 吳申梅趕通告驚喜目擊嗨喊：解鎖新成就！

吳申梅搭小黃巧遇歌迷運將，讓她又驚又喜。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅推出全新單曲〈心落雨〉，透露創作靈感來自她年少時最喜愛的作家席慕蓉。她說自己反覆閱讀《無怨的青春》多年，其中一句話始終深深烙印在心中：「在年輕的時候，如果你愛上了一個人，請你，請你一定要溫柔地對待他。」

吳申梅表示，年輕時讀到這段文字，感受到的是愛情的純粹與真誠；但隨著年歲增長，她有了更深一層的體悟，「長大之後我才明白，值得被溫柔對待的，不只是對方，還有那個曾經掏心掏肺去愛、去追夢的自己」。她希望透過音樂唱出女性在人生與感情路上經歷的酸甜苦辣，也因此催生出〈心落雨〉這首作品。

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此外，吳申梅先前推出的〈外家〉，MV近日悄悄突破300萬觀看次數，亮眼成績讓她相當開心。她坦言，看到歌曲持續受到歌迷喜愛與傳唱，心中滿是感謝，也期待〈心落雨〉能夠接棒延續熱潮，再創佳績。

有趣的是，日前她搭乘計程車趕通告時，意外聽見車上播放〈外家〉。當時司機不僅聽得十分投入，還一路跟著旋律輕聲哼唱，讓她又驚又喜。面對這場突如其來的巧遇，吳申梅立刻請助理拿起手機記錄下這難得畫面。第一次遇到計程車司機剛好是自己的歌迷，讓她笑說自己成功「解鎖新成就」。她也感性表示，身為歌手最大的幸福，就是看見自己的作品真正走進人們的日常生活，陪伴大家度過人生不同階段。

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