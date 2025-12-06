小黑狗叼綠鬣蜥換雞腿？民眾直擊精彩搏鬥過程「不到10秒就解決」

有民眾直擊小黑狗叼綠鬣蜥。圖／翻攝自非常路亞臉書社團

台灣近年受綠鬣蜥氾濫所苦，不僅侵害農作物，也嚴重影響地方生態，南部縣市政府紛紛祭出獎勵方案，鼓勵民眾獵殺綠鬣蜥換獎金，其中屏東今年更是創下紀錄，獵捕超過11萬隻綠鬣蜥。然而近日有民眾直擊，疑似連黑狗也加入戰局，短短10秒就成功制伏綠鬣蜥，畫面曝光引起熱議。

有網友在「非常路亞」臉書社團發布影片分享，表示自己出外釣魚，意外看見一隻小黑狗正在與綠鬣蜥進行一場搏鬥賽。

他形容，原本想拍下這場精彩的決鬥，不過還來不及拿起手機，短短10秒鐘內，綠鬣蜥就慘敗，被小黑狗輕輕鬆鬆地叼走，大讚「感謝您清除外來種」。

原PO表示，該隻黑狗品種為米克斯，為有人飼養並非流浪狗，不過也表示該片段只是釣魚中的小插曲，呼籲「外來種還是交給專業」。

該段影片曝光後瞬間掀起網友熱議，紛紛表示「現在科技都害我懷疑是不是AI了」、「養個2-3隻狗訓練一下⋯我好像發現新被動式收入來源」、「本土還是No 1」、「動保局正在趕來的路上（X」、「原來狗不只會偷喝汽油還會抓外來種」、「小黑比你厲害，抓到了特大隻的」、「訓練浪浪抓綠鬣蜥去農業署換雞腿，這招有沒有搞頭」、「小黑好厲害！幫忙賺外快」、「牠好厲害，咬去賺罐罐」。

不過也有民眾提醒，「但要注意下次如果外來種清除的是蛇類或是本土蜥蜴、或原生種哺乳類，記得要制止」、「這種會有寄生蟲嗎？擔心狗狗吃了不好」。

事實上，屏東縣今年獵捕綠鬣蜥破11萬隻再創新高，議員洪宗麒4日在議會質詢時，直接抓了2隻「活綠鬣蜥」質詢，呼籲縣府應該開放獎勵農民捉捕，並把「挖蛋」列入獎勵範圍，而農民損害也應該列入補助。對此，屏東農業處表示，會持續將中央爭取。



