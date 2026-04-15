小黑蚊肆虐擾民 魏嘉彥展開花蓮高密度區噴藥防治
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
小黑蚊不堪其擾，不少民眾反映天氣炎熱後小黑蚊肆虐，直呼「叮到怕了」。對此，花蓮市公所今（15）日表示，為降低小黑蚊對市民生活的影響，市公所除持續針對校園及公園公共場域進行防治外，也擴大針對高密度區域執行環境用藥噴灑作業。花蓮市長魏嘉彥表示，公所已啟動防治作業，並加強在密度高區域進行噴藥，盼有效降低小黑蚊數量。
「小黑蚊每年約自3月開始進入好發期，尤其在潮濕、陰暗及植被茂密環境中更易孳生，叮咬後常造成長時間不適，影響民眾外出活動及生活品質。」魏嘉彥指出，小黑蚊肆虐擾民，被叮咬不僅引發劇烈搔癢與紅腫，嚴重時甚至可能造成過敏反應與皮膚發炎，對學童學習與市民日常生活影響甚鉅。
魏嘉彥說，市公所除依既定計畫於校園、公園等人潮聚集區域進行防治外，也依據民眾通報及各里反映，加強在密度較高區域執行噴藥，希望有效降低族群數量，減輕民眾困擾。魏嘉彥也偕同清潔隊長吳慶展到場關心施作情形，主工里長姜梅蘭、國威里長胡維鴻及國治里長林建岐亦到場表達地方關切。
吳慶展指出，噴灑所施藥劑採用環境用藥，針對水溝、草叢、落葉堆積處及陰濕角落加強噴灑，這些都是小黑蚊主要孳生環境，透過重點處理與持續巡檢，希望能提升整體防治成效。
魏嘉彥提醒，噴藥期間可能造成短暫不便，也可能出現害蟲自水溝爬出的情形，請民眾多加體諒。他也呼籲民眾，平時加強居家周邊環境整理，避免潮濕及髒亂，從源頭減少孳生環境，大家一起來共同對抗小黑蚊危害。
照片來源：花蓮市公所
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
中午來開匯／鄭麗文論述九二共識「原汁原味」 蕭旭岑：兩岸拉升至「人類命運共同體」新高度
台東車站無障礙空間不足 陳瑩、黃治維會勘要求相關單位通盤改善
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
白沙屯1舉動惹怒當地人！他崩潰喊「最缺這群人」 苦主：累到歪腰
苗栗白沙屯拱天宮媽祖今年吸引46萬香燈腳追隨，創下歷史新高。不過也衍生出各種亂象，有民眾發現，沿途街道、田裡都是垃圾。對此，有網友直言，「白沙屯現在應該不缺香燈腳，比較缺維護環境的義工」，貼文曝光後，有不少志工無奈表示，「我要哭了，終於有人說出我心聲，累到歪腰」。
一份鹹酥雞恐「傷害身體72小時」 醫師曝崩壞4階段！
生活中心／洪元中報導鹹酥雞為大家消夜首選，吃一份恐變成一場為期三天的體內災難。家醫科王姿允醫師警示，炸物入口後的72小時，高溫氧化油會引發連鎖破壞；從前4小時的血管鈍化、腦霧，到免疫發炎，讓你陷入垃圾食物成癮的惡性循環。想要避免代謝崩潰、快速「清理戰場」，關鍵不在於算熱量，而是如何利用特定的飲食配置讓身體降溫。
天氣熱爆！白沙屯媽祖進香46萬信徒隨行「常見3疾病」4招防中暑
全台瘋媽祖！白沙屯媽祖徒步進香進入第3天，15日清晨由彰化大村鄉起轎出發，不過天氣晴朗炎熱，氣象署更對南部3縣市發布高溫資訊。中醫師提醒46萬隨行民眾記得補水，並小心「熱衰竭」與「熱暈厥」，若沒有即時處理，可能進一步演變成真正的中暑，甚至危及生命。（記者：簡浩正）
扣全勤遭批慣老闆！潘慧如揭真相反擊了：半年調薪1萬
女星潘慧如砸千萬開寵物旅館，不敵虧損宣布將於月底收攤，早前她針對人事問題及員工全勤爭議，發文提出疑惑卻遭炎上，事後刪文，今則重新提及此事：「在員工待遇上，我們從來沒有想過要佔任何便宜。」
劍湖山飯店爆疑食物中毒！國中畢旅傳70人嘔吐送醫 業者緊急回應
【緯來新聞網】近日頻傳食物中毒案例，讓民眾人心惶惶。桃園一所國中日前舉辦畢業旅行，昨（14日）前往雲
別被這3種「網紅鞋」害了…醫示警：體態恐崩壞！
生活中心／王妤倢報導時下潮流正夯，許多民眾為了展現自我風格，紛紛穿上能隨意裝飾、秀獨特個性的「厚底洞洞鞋」。不過此鞋款在醫師眼中卻暗藏健康危機。醫師示警，洞洞鞋因鞋底過於寬平且柔軟，長期穿著恐導致腳掌中部的支撐力不足，不僅引發足弓塌陷、足底筋膜炎，甚至可能因走路姿勢歪斜而影響全身體態。此外，醫師也點名另外「兩種鞋款」，呼籲民眾應避免長時間穿著，以免傷足又傷身。
迪士尼傳大規模裁員 超過千人受波及
華特迪士尼近日傳出大規模裁員事件。新任執行長喬許達瑪羅 （Josh D'Amaro）向內部發布信件，說明公司將精簡人力，以提升決策彈性。本次裁員規模高達上千人，而且已經陸續通知相關員工。（邱
毛毛蟲大軍壓境 西嶼急滅殺
澎湖縣西嶼鄉外垵、內垵兩村廢耕地連日來湧現大量毛毛蟲，甚至沿著民宅牆面攀爬至3層樓高，密密麻麻宛如「蠕動的棉被」，引發居民恐慌，擔心5年前爆發的「毛毛蟲皮膚炎」惡夢重演；蟲群經專家鑑定為黑角舞蛾幼蟲，鄉公所獲報後緊急噴藥，目前蟲量已明顯下降。
男友喉嚨卡3天咳出「詭異生物」嚇壞 全網見畫面抖爆：不如不知道
泰國媒體Khaosod報導，原PO指出，男友先前僅抱怨喉嚨卡卡、略有刺癢感，並未特別在意，直到數日後突然將1隻奇怪的昆蟲咳出，才驚覺情況不尋常。她強調事件並非虛構，自己和男友當下也相當震驚，隨即拍照上網詢問網友意見，希望釐清該生物的真實身分。貼文吸引大批網友留言討...
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
24歲男星出嚴重車禍臉面目全非！還被網美女友綠了 自爆現任是「幻藍小熊的她」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導高嘉佑、王泰翔、8lak於今（15）日出席媒體活動，今年24歲的高嘉佑分享在出車禍期間被綠的坎情史，現在則是與前幻藍小熊的...
驚！新冠病毒變種成「蟬」全球蔓延中 兒童更易感染
新冠病毒現在出現新變種「蟬」（Cicada），正式名稱為BA.3.2，已在美國、香港、英國等地出現，世界衛生組織（WHO）正在密切監測中，而且兒童比起成人更容易感染。
韓女團成員瘦成皮包骨！轉身「脊椎現形」 本人親回應嘆：很困擾
隨著相關影片在網路上迅速擴散，粉絲之間出現兩極討論。一部分支持者對其外貌變化表達擔憂，認為短時間內的明顯消瘦可能涉及過度節食或潛在健康問題，甚至有人聯想到演藝圈長期存在的飲食控制與進食障礙議題。另一方面，也有粉絲呼籲外界避免過度揣測，應等待本人說明。面對...
劍湖山畢旅爆食物中毒！桃園某國中59位學生就醫 最新情況曝
即時中心／綜合報導最新消息，桃園某國中學生展開畢業旅行，昨（14）日在雲林劍湖山渡假大飯店用餐後，陸續有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，共59位學生就醫治療；經桃園市教育局今（15）日說明，目前除留置成大附設醫院30位學生仍在觀察外，目前已返回飯店的學生體力漸恢復，並開始正常進食。
轟不婚不生「死後沒人拜會過不好」！全網炸了：情勒個屁 命理師曝30年經驗：別拿窮當藉口
知名風水命理老師江柏樂長期活躍於政商與演藝圈，近日他也跟上潮流辦了Threads帳號，怎料，14日發布的首篇貼文就重砲批評現代年輕人「不婚不生」的現象，直言「以後沒小孩拜你，你也過不好！」言論一出，全網立刻炸鍋，留言區瞬間陷入混戰。
原訂7月退休卻中彈！台中霧峰員警頭蓋骨遭貫穿 送醫後恢復生命跡象
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台中市霧峰警分局吉峰派出所今（14）日上午傳出槍響，一名56歲林姓員警在所內因不明原因擊發警槍，子彈自喉嚨射入、貫穿頭...
砸千萬栽培兒子！他一句「放過我」永不返家 母心碎：活著沒意義
「一切都是為了這個孩子。」許多家長為了拉拔孩子長大，時常認為將孩子送到名校，安排讓孩子補習、學習各式才藝課程，就能讓孩子領先，不過日本一名56歲婦人表示，好不容易讓孩子上了名校，出社會工作後竟強硬表示「放過我吧」，決定不再回家；專家指出，該名婦人正面臨「空巢期症候群（Empty Nest Syndrome）」，強調親子間「放手」與「養育」同樣重要。
全台首創！桃園「可負擔住宅」條例出爐 張善政：落實住宅去商品化
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／桃園報導 桃園市政府今（15）日拍板通過《桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例》草案，力拚5月下旬通過，並於7月報請內政部核定，將成為全台第一個針對「可負擔住宅」法制化的縣市。張善政表示，此條例為全國首創可負擔住宅制度，透過建立政府主導的居住支持機制，在高房價與租屋不穩定之外，提供市民多元且可負擔的居住新選擇。 張善政說明，此制度...
美最髒蔬果新名單出爐 PFAS農藥殘留成焦點！醫：洗蔬果1原因用清水更好
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】美國環境工作組織（EWG）近期發布最新《2026農產品農藥購物指南》（Shopper’s Guide to Pesticides in Produce），該指南分析美國農業部最新農藥殘留監測資料後，列出「最髒蔬果前12名」，其中菠菜、羽衣甘藍與芥菜類、草莓、葡萄、油桃名列前茅，同時更首度點名全氟／多氟烷基物質（PFAS）類農藥。林口長庚醫院臨床毒物中心顏宗海主任受訪表示，PFAS不易自然分解、會長期存在於環境中，被稱為「永久化學物質」，進入人體短期內無明顯危害，但長期累積下卻可能對健康造成威脅。 「最乾淨 vs 最髒」名單出爐 農藥殘留差異明顯 EWG透過新聞稿指出，本次分析涵蓋5萬4,344筆、共47種蔬果樣本，檢出264種農藥與其分解產物，約75%的非有機農產品存在農藥殘留。綜合殘留量、濃度與毒性等指標，EWG公布「最乾淨15（Clean Fifteen）」和「最髒12（Dirty Dozen）」兩大排行榜，提供消費者選購參考。 「最髒12」榜單中包含農藥殘留最嚴重的作物，依序為菠菜、羽衣甘藍與芥菜類、草莓、葡萄、油桃、桃子、櫻桃、蘋果、黑莓、梨子、馬
嘉義排隊名店爆食安！便當藏「滷透的蟑螂」業者急停業
有民眾到嘉義縣朴子市一家知名排隊名店買便當，回家發現1隻蟑螂屍體隱藏在滷汁碎肉中，同樣散發出香氣，民眾氣到在Threads上發文，文章事後疑似刪除，嘉縣衛生局獲報，今（15）日前往稽查，發現店家已自行停業1天，進行店家清消等作業，但仍被稽查人員發現多項缺失，已要求限期改善。