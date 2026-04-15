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小黑蚊肆虐擾民 魏嘉彥展開花蓮高密度區噴藥防治 161

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

小黑蚊不堪其擾，不少民眾反映天氣炎熱後小黑蚊肆虐，直呼「叮到怕了」。對此，花蓮市公所今（15）日表示，為降低小黑蚊對市民生活的影響，市公所除持續針對校園及公園公共場域進行防治外，也擴大針對高密度區域執行環境用藥噴灑作業。花蓮市長魏嘉彥表示，公所已啟動防治作業，並加強在密度高區域進行噴藥，盼有效降低小黑蚊數量。

「小黑蚊每年約自3月開始進入好發期，尤其在潮濕、陰暗及植被茂密環境中更易孳生，叮咬後常造成長時間不適，影響民眾外出活動及生活品質。」魏嘉彥指出，小黑蚊肆虐擾民，被叮咬不僅引發劇烈搔癢與紅腫，嚴重時甚至可能造成過敏反應與皮膚發炎，對學童學習與市民日常生活影響甚鉅。

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魏嘉彥說，市公所除依既定計畫於校園、公園等人潮聚集區域進行防治外，也依據民眾通報及各里反映，加強在密度較高區域執行噴藥，希望有效降低族群數量，減輕民眾困擾。魏嘉彥也偕同清潔隊長吳慶展到場關心施作情形，主工里長姜梅蘭、國威里長胡維鴻及國治里長林建岐亦到場表達地方關切。

吳慶展指出，噴灑所施藥劑採用環境用藥，針對水溝、草叢、落葉堆積處及陰濕角落加強噴灑，這些都是小黑蚊主要孳生環境，透過重點處理與持續巡檢，希望能提升整體防治成效。

魏嘉彥提醒，噴藥期間可能造成短暫不便，也可能出現害蟲自水溝爬出的情形，請民眾多加體諒。他也呼籲民眾，平時加強居家周邊環境整理，避免潮濕及髒亂，從源頭減少孳生環境，大家一起來共同對抗小黑蚊危害。

照片來源：花蓮市公所

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