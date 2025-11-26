小黑貴賓衝南京東路險釀禍 暖警火速攔截助浪浪回家團圓

台北市松山區日前驚傳一場「狗狗急行軍」，一隻黑色的貴賓犬在車水馬龍的南京東路五段附近狂奔，不僅在巷弄間穿梭，甚至一度衝向大馬路中央，讓現場目擊民眾無不捏把冷汗。所幸，東社派出所員警楊森翔獲報後迅速到場，成功在123巷口攔下這隻驚慌失措的小貴賓，避免了一場潛在的交通意外。

這隻迷途的小黑貴賓顯然找不到回家的方向，顯得又累又緊張。員警楊森翔見狀，第一時間便抱起狗狗，帶往動物醫院掃描晶片，確認牠並無外傷後，隨即將牠帶回派出所安撫情緒，並提供水和休息空間。透過晶片資訊，警方順利聯繫上飼主麥小姐，讓這場驚魂記畫下溫馨句點。

麥小姐趕到派出所時，心有餘悸地表示家中鐵門可能未關緊，導致愛犬趁機溜出門「探險」。她對警方的即時救援深表感謝，慶幸警方及時介入，才避免了可能發生的危險。松山分局也藉此機會呼籲廣大飼主，務必確實鎖好家中門窗，確保毛孩安全，避免牠們趁隙外出走失，守護寵物安全是每一位飼主最重要的責任。