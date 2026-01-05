小黨集結婦聯會 痛批藍營修黨產條例開民主倒車

政治中心／綜合報導

國民黨上周闖關黨產條例，由於民眾黨不支持，最後喊卡，小黨今天來到婦聯會前，痛批國民黨開民主倒車，量身打造為婦聯會、救國團等附隨組織解套，不過，民眾黨立委張啟楷，今天再度重申立場，只要符合社會公益，不隸屬任何政黨，民眾黨就會支持，

小黨集結來到婦聯會前，把不義黨產的封條，接在婦聯會招牌上，就是不滿國民黨修惡黨產條例，為婦聯會、救國團解套。台灣基進黨主席王興煥：「來替救國團、婦聯會這些威權時期的不義組織解套，讓他們繼續侵吞數十年的民脂民膏，不用歸還國家，這不是修法而是讓轉型正義開倒車，嚴重的破壞了憲政的分際。」台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫：「他不但沒有被處罰，他只要繳付他一部分現在的財產，我們的行政機關就會要放過他，其實這個是對他的一種大赦，我們的黨產條例根本就是象徵性處罰而已。」

廣告 廣告

小黨集結婦聯會貼「不義黨產」封條 批藍營修黨產條例開民主倒車

經民聯與民間團體批評黑歷史不容洗白、贓款更不能漂白（圖／民視新聞）





經民聯也看不下去，痛批國民黨根本開民主倒車，因為上周五，國民黨原本打算強推"黨產條例"三讀闖關，向來合作的藍白卻沒有共識，最後喊卡。立委（民眾）張啟楷（1.2）：「內部還沒明確的討論，我那天已經表達了三個重要原則，就是要符合轉型正義，而且要公義化，而且不屬於任何政黨，不要是國民黨、不要是民進黨，不要屬於任何政黨，我們就會往這個方向去走，我們還要進一步再來討論。」

小黨集結婦聯會貼「不義黨產」封條 批藍營修黨產條例開民主倒車

小黨今天（５）集結婦聯會前（圖／民視新聞）





立委（民）王世堅：「柯文哲現在回來了，黃國昌也可能立委只擔任到2月1號，所以能夠有一番新的氣象，不要一味的就站到國民黨那一邊去，用那種對立的方式，對國家是不好的。」藍白合出現分歧，民進黨呼籲，柯文哲回歸後，能更理性，別再加速對立。

原文出處：小黨集結婦聯會貼「不義黨產」封條 批藍營修黨產條例開民主倒車

更多民視新聞報導

陳水扁新節目突喊卡 王世堅澄清「一件事」

川普再喊美國需要格陵蘭 丹麥與歐盟不滿

藍營台中市長人選難產？江啟臣稱「未收到協調通知」 鄭麗文曝下一步

