小龍女戲劇初體驗嚇壞楊過

談詩玲戲劇初體驗，嚇壞陳隨意！美魔女談詩玲推出新歌MV《神鵰俠侶》，找來總鋪師歌手陳隨意對唱，導演巧思為兩人打造AI動畫小龍女與楊過，與真人實境的親密戲互動演出！而相識10年首次合作，拍攝新歌MV尺度大突破，談詩玲背後熊抱陳隨意，兩人親密戲初體驗，談詩玲緊張到雙手顫抖，被輕撫的陳隨意直呼嚇到想逃！

自《我要當歌手》選秀節目脫穎而出，美魔女談詩玲推出新歌《神鵰俠侶》，為三立八點戲劇《百味人生》片頭曲，10日在youtube新歌MV驚艷首播，而歌曲與MV都創意滿滿，導演以AI動畫結合真人交錯演出，如夢似幻的情境，注入超強的戲劇張力，讓談詩玲也很有感的直呼為了新歌從頭到腳大改變，新歌很真實反應著我的人生！