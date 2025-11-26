小龍女擺攤維生被拍！成龍爆「修改遺囑」478億財產分配曝
現年71歲的香港武打巨星成龍，曾與吳綺莉未婚生下「小龍女」吳卓林，吳卓林與媽媽鬧翻後，在加拿大和大12歲的混血女友Andi結婚，日前港媒報導，現年26歲的她在街頭擺攤賣T恤，身旁不見其他家人陪伴，因而引起外界關注。
吳卓林2017年宣布出櫃後，隔年便與女友Andi結婚，她和媽媽吳綺莉關係降至冰點；根據《星島日報》報導，有網友目擊吳卓林與Andi在加拿大多倫多街頭領取物資，生活經濟壓力顯然不小。最近又有網友發現，吳卓林在港澳街頭販售手工繪製的衣服，對鏡頭燦笑狀態不錯。
身家約117億港元（約新台幣478億元）的成龍，過去曾傳出他為了正宮林鳳嬌修改遺囑，對兒子房祖名有特別安排；依據香港法規，吳卓林需要被正式列入遺囑才有資格分配遺產，傳聞成龍有不同的規劃進行。
