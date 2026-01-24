「小龍女被玷污」讀者聯名請求刪除，金庸打死不改：原本結局更淒慘
娛樂中心／綜合報導
金庸武俠經典《神鵰俠侶》多次被改編為影視作品，其中小龍女被尹志平玷污的橋段，至今仍是廣大書迷心中永遠的痛。許多人不解，為何金庸非要讓冰清玉潔的小龍女失貞？其實，若深入探討《神鵰俠侶》的創作初衷與原名，便會發現這段淒美的愛情節故事，背後隱藏著金庸對「不完美」的獨特哲學。
【終南山之憾！仙女失貞成書迷一生陰影】
在原著中，小龍女如同聖潔不可侵犯的仙子，唯獨對楊過敞開心扉。然而，劇情節卻在終南山發生劇變，歐陽鋒為了傳授武功而點住小龍女穴道，導致暗戀已久的全真教道士尹志平有機可乘，趁機玷污了小龍女的清白。這悲劇性的一幕，讓無數粉絲看著楊過與小龍女的情節感路，恨得牙癢癢，直呼這是整部作品最大的遺憾。
【堅持不刪減！金庸筆下的「天殘地缺」美學】
事實上，金庸先生對作品常有增補或刪減，唯獨「小龍女受辱」這段，即便當年有無數讀者聯名請求刪除，金庸依然堅持保留，甚至在後來的修訂版中加強潤色。為何不能刪？深究其原因，原來《神鵰俠侶》的原名其實叫作《天殘地缺》。在金庸的構思中，楊過斷臂為「天殘」，小龍女失貞為「地缺」，在這種殘缺中寫就的江湖與愛情節，才是金老真正的核心意旨。
【結局本是死局？神鵰大圓滿竟是「被逼出來的」】
據傳，《神鵰俠侶》最初的設定並非大圓滿，而是一場徹頭徹尾的悲劇。在最初的構想中，小龍女跳下斷腸崖後是真正死亡，而斷臂的楊過則孤獨終老，這才符合「天殘地缺」的主題。然而，當時的讀者實在無法接受如此慘烈的結局，紛紛寫信向金庸請命，才讓金庸在壓力下筆鋒一轉，硬生生改成了十六年後重逢的圓滿收場。
【打破世俗枷鎖：只要相愛就沒有什麼能阻擋】
也有文學評論家指出，金庸是藉此表達其超越時代的愛情節觀。在南宋禮教嚴苛的背景下，「師徒戀」本就是驚世駭俗，但楊過與小龍女絲毫不顧規矩，展現了強大的生命力。楊過不嫌棄小龍女失貞，小龍女亦不嫌棄楊過殘疾。金庸故意將這段愛情節寫得「殘缺」，實則是為了傳遞：愛情節從來不是完美的，只要兩人真心相愛，世俗的偏見與身體的傷痕都無法阻擋。
雖然「地缺」情節節讓人遺憾，但正是這份殘缺，讓《神鵰俠侶》脫離了普通言情節小說的範疇，晉升為武俠史上的不朽經典。
