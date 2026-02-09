「小龍女」新陣容出爐 李多慧續留、林襄接副隊長





味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今天（9日）公布2026年度陣容，韓籍人氣女神李多慧、以及金娜妍、權喜原「韓籍三本柱」皆續留隊中，李多慧持續以Captain身分領銜小龍女，副隊長則由林襄接任，協助團隊各項大小事務推進。

味全龍今表示，在今年新球季中，李多慧將持續以Captain身分領銜小龍女，負責塑造團隊形象，包含親自操刀表演與新制服設計等；續任隊長小映則作為小龍女對外代表與發言角色；副隊長則由林襄接任，協助團隊各項大小事務的推進；團隊舞蹈總監由小蛙繼續擔起重任。

廣告 廣告

此外，原練習生瑄瑄、姵宸、貝拉將在新球季轉為正式成員，另補強2名新練習生，分別是擁有迷人電眼的張愛、與可愛魅力爆棚的佳依，一同為團隊增添新戰力。

味全龍指出，今年球季小龍女將於主場賽事安排不同風格的開場、中場與特殊表演，期望為比賽增添更多色彩，豐富球迷的觀賽與應援體驗。

更多上報報導

遭脫口秀女演員狂酸 李多慧「變聲」澄清：不喜歡抽煙

脫口秀演員模仿李多慧口音 戲謔「有人類這樣講話嗎？」遭全網炎上

三上悠亞魅力驚人 首次應援讓夢想家主場爆滿、2天進帳近千萬