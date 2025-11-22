「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔

權喜原自曝收過粉絲吃到一半的食物。（圖／翻攝IG／hee._.tty）

中職味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原（魚丸）近日在粉絲社群平台發文，宣布未來將不再接受任何食物類型的粉絲贈禮，並說明此決定的原因。她透露，曾收到來自粉絲的「未吃完食物」，讓她感到不安甚至害怕，貼文一出引起廣大討論與關注。

權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，真的會有點嚇到。」所以未來不再收食物的相關禮物，希望粉絲能理解。

廣告 廣告

味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原。（圖／翻攝IG／hee._.tty）

消息曝光後，在PTT等網路論壇引發熱議。許多網友對於「吃一半」的食物被當成禮物感到震驚，留言直呼「太不尊重人了」、「根本噁心」、「台灣就是有這種噁男」、「一律只接受卡片最簡單，還有送iPhone送精品根本歪風」。更有人批評這類舉動是「幻想間接接吻」的極端行為，形同騷擾。

部分網友指出，韓國演藝圈早有明星不收食物禮物的習慣，正是出於安全與衛生的考量。他們認為，權喜原此次公開發言不僅是自我保護，也讓更多人理解藝人面對粉絲互動時的界線與壓力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億

買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆

垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃