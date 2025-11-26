「小龍女」破冰吳綺莉回港了？26歲驚人近況曝光

娛樂中心／于士宸報導

71歲香港巨星成龍年輕時靠著武打片走紅，但他的花邊新聞也沒少過。港姐出身的女星吳綺莉和成龍25年前爆出不倫戀，並生下女兒「小龍女」吳卓林，直到現在成龍依然不承認女兒吳卓林的身分，而近年來吳卓林與吳綺莉的母女情，也因為吳卓林的外籍老婆Andi決裂，關係降到冰點，日前更一度傳出吳卓林已離開香港、斷絕母女關係的消息。如今，港媒再度曝光吳卓林近況，疑似人已回香港，正在「做這事」維生，消息曝光後，掀起全網熱烈討論。

吳綺莉獨自扶養「小龍女」吳卓林長大，卻疑似在2018年因吳卓林婚後2人感情降至冰點。（圖／翻攝自小紅書）









2022年有網友在微博上指出，小龍女在排隊等待免費物資。（圖／翻攝自微博）





成龍私生女吳卓林自2018年與大12歲同性加拿大籍網紅Andi結婚後，與其母吳綺莉關係徹底降至冰點；吳卓林日前還曾被爆出，過年期間不會與母親團聚，更公開表示：「寧可流浪吃冷麵包，也不願回家跟媽媽團聚」。婚後鮮少返港的她長期居住在海外，期間也曾被網友捕捉到，她一個人在等待領取免費食物，整個人看上去些許憔悴跟邋遢，生活似乎有困難，不少網友直呼看上去像極流浪漢。不過，事後Andi也出面回應強調兩人生活安好，希望外界不要有過多猜測。然而，近日社群平台小紅書上再度瘋傳一系列疑似吳卓林已返回香港旺角、開始「擺攤賣衣服」維生的畫面，只見畫面中吳卓林面帶燦爛笑容，與先前在加拿大排隊領物資的狼狽模樣相差甚遠。不僅如此，根據原PO所述，這些衣服全是出自吳卓林設計、手工繪製，相當不容易。





吳卓林自2018年與大12歲同性加拿大籍網紅Andi結婚後，長期居住海外，如今卻遭香港網友目擊疑似在旺角擺攤賣手工設計衣服。（圖／翻攝自小紅書）





然而，根據港媒《星島頭條》報導，雖然吳卓林擺攤的照片瘋傳全網，但一系列面皆未有人證實消息的真偽，不過也有網友大讚：「寶貝加油！」、「希望她自强，闖出自己的一片天地」、「其實每次看到她，我都挺心疼的」、「加油！有目標便可以繼續發光發熱」。

原文出處：成龍女兒「破冰吳綺莉」回港了？「小龍女」遭爆街頭做1事維生…26歲近況曝

