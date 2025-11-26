「小龍女」鬧翻吳綺莉被爆街頭擺攤 成龍「修遺囑」478億家產曝光

成龍傳出身家相當豐厚，近日疑似女兒吳綺莉在街頭擺攤的照片在網路上流傳，也讓網友好奇吳卓林和成龍間可能涉及的遺產問題。翻攝微博



女星吳綺莉和知名影星成龍曾有一段情，並在未婚的情況下生下女兒吳卓林。母女兩人多年間相依為命，不過近年卻因家務事頻起爭執，關係降至冰點，女兒更離家出走至今。近日港媒報導吳卓林疑似在香港擺攤的畫面，再度引起外界關注吳卓林近況。

吳綺莉和成龍女兒吳卓林2018年和大12歲的外籍女友Andi結婚，引爆母女之間的矛盾，隔閡至今仍未見改善，期間也曾有網友拍到兩人在加拿大街頭領取物資，生活似乎並不寬裕，不過吳綺莉仍未選擇返港與母親同住。

根據「東網」報導，中國網路上近期瘋傳一段吳卓林疑似在香港擺攤的影片，畫面中她正在販售衣物，面對鏡頭時還比出手勢、露出笑容，看起來心情似乎相當不錯，吳卓林的生活近況也因此再次成為外界討論焦點。

除了吳卓林和母親的近況，外界也持續關注吳卓林和成龍間可能涉及的遺產問題。外傳成龍身家約117億港元（約台幣478億元），早年傳出他因心疼正宮林鳳嬌而修改遺囑，兒子房祖名也被指已有安排，不過依照香港法規，吳卓林必須被正式列入遺囑才有資格分配遺產，相關傳聞指出成龍將以不同部分進行規劃。

