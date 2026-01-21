小Ｓ大女兒Elly疑卡陰脫光狂奔 法師一看：7鬼纏身

小S透露女兒Elly小時候曾有卡陰經歷，詭異現象讓她不敢再鐵齒。（翻攝小S臉書、Elly IG）

性格豪爽的藝人小S（徐熙娣）對於靈異現象是出了名的鐵齒，並不相信鬼神之說，但大女兒Elly小時候的經歷卻讓她態度大轉彎，不僅讓向來不信邪的小S不再嘴硬，也成為她演藝生涯中聊起來最毛骨悚然的家庭秘辛。

Ellty抓狂S媽求救

小S在節目《小姐不熙娣》回想當年女兒Elly的詭異情境表示，自己正在外工作忙碌期間，卻突然接到S媽語氣驚恐的求救電話，電話那頭描述Elly像是中了邪，不但把上衣脫光，還伴隨著崩潰的大哭在客廳瘋狂亂跑。其實在那之前，Elly就已經連續發燒好幾天，只要大人想帶她進房，她就會像見到鬼一樣極力掙扎，甚至會指著空蕩蕩的角落恐懼地喊著有人。

7鬼附身法師急作法

眼看孫女狀態完全失常，嚇壞的S媽趕緊請來法師處理，對方看了一眼就斷言Elly被7個鬼附身，隨即開始進行驅鬼儀式。當時的小S還在電話裡對媽媽大發雷霆，痛批這些行為根本是迷信，「我就是不相信這些東西，妳為什麼要跟我講這些？」直到S媽淡淡回應法師才剛做完法，Elly就真的安靜下來，這才讓小S瞬間語塞，開始懷疑起自己的價值觀，內心懷疑：「我女兒竟然會被鬼上身？」

詭異事件讓小S不敢鐵齒

這段記憶並未隨時間淡去，Elly長大後親口向媽媽坦承，那時候死都不肯進房間，是因為真的看到「裡面有人」，這次神秘事件讓小S轉念，她雖然還是堅持眼見為憑，對於這股宇宙神祕力量，她現在多了一份敬畏，再也不敢隨便鐵齒。

