小一天才男童「數學作業算到崩潰」 竟是排版鬧烏龍！網驚：他超前解題全算對

小一男童誤以為作業是二位數加減法，努力完成卻被判全錯，事後才發現是考卷排版誤導。（翻攝自臉書/家有男孩崩潰日常）

小學作業竟然也能變成「誤會一場」！一名小一男童把數學作業帶回家，發現題目竟是老師還沒教過的「二位數加減法」，只能硬著頭皮完成，結果被媽媽檢查後發現全錯，孩子當場崩潰大哭。沒想到最後真相曝光，竟是考卷排版惹的禍，反轉結局讓網友直呼「這真的不能怪小孩」。

小一作業超前進度？ 孩子硬算完卻全錯

一名媽媽在臉書社團「家有男孩崩潰日常」分享，自家就讀小學一年級的兒子，把數學作業帶回家後滿臉苦惱，因為題目看起來竟是老師「還沒教到的二位數加減法」。

當時媽媽正忙，孩子只能自己硬著頭皮計算，努力把作業完成。沒想到等媽媽檢查時，赫然發現答案竟然「全部錯誤」，讓孩子瞬間情緒潰堤，傷心大哭。

真相超傻眼 不是不會算，是考卷排版出包

不過媽媽仔細一看才發現，根本不是孩子算錯，而是考卷排版出了問題。原來題號與算式靠得太近，視覺上誤導孩子，才會看起來像是「二位數加減法」。

更讓人哭笑不得的是，孩子其實是用「超前進度」的方式計算，而且每一題都算對了，只是題目本身並不是他理解的那樣，才會被判定為全錯。

孩子委屈落淚 媽媽暖心安慰：你其實很厲害

發現真相後，媽媽也立刻向孩子解釋原因，並不斷稱讚他其實非常厲害，「連還沒教到的數學都會算」，才慢慢安撫孩子的情緒。

媽媽也坦言，如果不是自己認真檢查，一開始可能也會誤會孩子數學不好，讓她更加心疼孩子的委屈。

網友全懂 連大人都看錯：真的不能怪小孩

貼文曝光後，引來大量網友共鳴與討論，不少人直言連自己第一眼都被誤導：「不是……我一開始還想說孩子哪裡算錯」「看完才發現有個題號卡在那邊」「說真的，我一時間也沒看出問題」「直接交回去給老師，老師才會知道排版有問題」也有網友大讚孩子數學天分：「還沒教到十位數加減就全算對，這很厲害耶！」

