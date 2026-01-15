小一數學考題藏陷阱！童崩潰喊「老師都沒教」 網看題目驚喊：你是天才

生活中心／林昀萱報導

小一數學試題藏陷阱，男童寫到崩潰。（示意圖／資料照）

國小一年級的數學題竟藏陷阱？一名媽媽透露，就讀小一的兒子回家就說「今天的回家數學考卷很難耶，老師都還沒教」最後還寫到哭。她一看試卷才發現暗藏陷阱，兒子意外解鎖「超前進度」，引起一票網友熱議。

一名媽媽近日在臉書社團「家有男孩崩潰日常」發文，透露回家作業中的數學考卷很難，甚至老師都還沒教。當下她因忙著家事要兒子「會的先寫，不會的等等教你」。沒想到她忙完一看，發現試卷中題目號碼和試題間距過近，兒子竟將題號的數字也算到加減法算式中。舉第一題為例，題目為「5+3」，但兒子將第1題的1列入算式變成「15+3」，答案因此出錯。第8題由「6-6」變成「86-6」，難度瞬間升級。

數學題目題號和算式太近，引起誤會。（圖／翻攝自家有男孩崩潰日常臉書）

這名媽媽透露，當她告知兒子「都寫錯了」讓兒子不斷哭泣，不過她強調沒有怪兒子並解釋出錯原因，還誇讚兒子很厲害。網友見到考卷也傻眼，留言表示：「是老師出題的問題，加一個.應該不難吧！不然至少空個格，讓孩子清楚題目」、「我覺得這是出題者的錯」、「這題目排版真的不行欸！連我都把題目編號一起算進去了」、「這真的不能怪小孩，我一時間還沒看出哪裡有問題呢」、「這什麼啦…陷阱題」、「我家也有小一生，我還想說你們學校教的比較難欸！竟然已經教十位數加減，看了留言才發現原來」。也有一票人大讚原PO兒子：「小一會算2位數加減法，很強欸」、「弟弟是天才～～～是題目的問題」。

