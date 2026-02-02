小一生遭「學長」強逼吞3公分磁鐵 補習班疑包庇「監視器剛好壞了」

台南安南區某補習班發生學童霸凌，被害學童被迫吞下條形磁鐵。市議員林燕祝提供

台南市安南區驚傳補習班集體霸凌案，小學一年級方姓男童，在補習班內疑遭小五男童強行餵食長達3公分條形磁鐵，磁鐵仍殘留在體內無法排出。更離譜的是施暴者的家長竟是該補習班的教師，事發後補習班不僅涉嫌隱匿、推託監視器毀損，市議員林燕祝怒斥「局處互踢皮球，形同縱容霸凌的幫兇！」

台南市政府指出，該處僅立案為補習班，卻違法經營「課後照顧」（安親班），現場甚至查獲聘任未報准的教職人員。學生吞食磁鐵的重大傷害案件，業者並未在法定的24小時內通報，已嚴重違反《兒少權法》。市府對三項違規祭出重罰，違法經營課後照顧裁處6至30萬元；違規聘任教職員裁處5至25萬元；未依規定通報則移請社會局裁罰6千至6萬元。

這起補習班霸凌案發生在上個月27日下午，6歲小一方姓男童在補習班內遭11歲的小五學長糾纏要求陪玩。方生拒絕後，學長竟惱羞成怒，隨手抓起桌上約3公分長的磁鐵，不顧方生摀嘴抵抗，強行掰開其嘴巴塞入。方生在拉扯中跌倒，磁鐵一度卡在喉嚨令他痛苦萬分，最後只能猛灌大量開水，被迫將異物吞入腹中。

當晚回家，方生因喉嚨痛、肚子不舒服而食不下嚥，在母親細心詢問下，他才邊哭邊吐露實情。家長大驚失色，立刻將孩子送往急診，雖經醫院開立軟便劑處理，但X光片顯示，那塊3公分的磁鐵至今仍卡在腸胃道中，尚未排出。更令家長心碎的是，方生事後陷入嚴重心理陰影，半夜常驚醒哭問：「磁鐵會不會卡在肚子裡一輩子出不來？」。

面對家長指控，補習班的態度顯得異常弔詭。據了解，疑似施暴的小五生，其母親正是該補習班的教師。家長在事發當晚要求調閱監視器，業者先以「時間太晚」推託，隔天竟改口稱「硬碟損毀」無法提供畫面。該名教師甚至護子心切，對家長表示「自己的小孩不會做這種事」，甚至辯稱磁鐵是方生自己吞下的。

市議員林燕祝偕同被害學童家長指控市府縱容霸凌。讀者提供

「這根本是有預謀的隱匿！」市議員林燕祝痛批，補習班與家長之間說詞反覆，甚至懷疑硬碟已被「動手腳」。她指出，相關單位直到1月30日她介入後才展開調查，這期間補習班負責人未曾出面道歉，甚至連基本的關懷都沒有，簡直是冷血。

林燕祝說，1月28日醫院、婦幼隊都已接獲通報，教育局卻宣稱29日才收到通知，甚至到30日才啟動調查。她抨擊，教育局認為這是刑事案件應交由警方，社會局則推說是學生糾紛歸教育局管，「局處互踢皮球，形同縱容霸凌的幫兇！」。

教育局介入稽查後發現，該處僅立案為補習班，卻違法經營「課後照顧」（安親班）業務，且現場甚至查獲聘任未報准的教職人員。此外，對於學生吞食磁鐵的重大傷害案件，業者並未在法定的24小時內通報，已嚴重違反《兒少權法》。

台南市府已針對補習班的三項違規祭出重罰：違法經營課後照顧裁處6至30萬元；違規聘任教職員裁處5至25萬元；未依規定通報則移請社會局裁罰6000至6萬元。警方也已介入偵辦此霸凌案，釐清相關責任。



