小一男童疑遭同學霸凌 家長控安親班消極處理引爭議

高雄市楠梓區一名國小一年級男童，去年3月在等待安親班接送期間，疑遭4名同學多次追逐、攻擊與戲弄，家長不滿安親班處置態度消極，甚至指控現場人員未即時制止，憤而於10日將貨車停放在安親班門口抗議。對此，園方澄清並非不作為，已依規定處理相關事件，並反控家長誇大事實、透過民意代表施壓，雙方各執一詞，爭議持續延燒。

↑圖說：受害學生家長將貨車停放在安親班門口抗議。（圖片來源：南部編輯中心）

家長指出，事件發生於去年3月7日，男童放學後在校門口等候安親班接送時，遭同班4名學生以樹枝攻擊腰部，造成瘀青。事隔不到5天，男童在安親班寫作業時，又被同樣4人以雨傘戳刺臀部多達數十次，甚至被強拉褲子、將垃圾桶內落葉倒在身上。男童返家後向母親反應，家長隨即向校方通報，全案啟動校園霸凌調查程序。經兩個月調查後，校方認定霸凌事件成立，但施暴學生家長僅稱是「開玩笑」，未正式道歉，令受害家長難以接受。

家長進一步指控，事發當時男童曾向現場負責集合的大學工讀生求助，但對方疑似滑手機長達30分鐘，未積極介入處理，明顯失職。她也質疑安親班處理態度，指6月下旬前往接送孩子時，在未事先告知下被安排與加害方家長會面，形同「被迫協調」，意圖息事寧人。

↑圖說：家長指控施暴學生以雨傘戳刺男童臀部，甚至被強拉褲子、將垃圾桶內落葉倒在男童身上。（圖片來源：南部編輯中心）

即便霸凌案成立，家長認為安親班後續處置仍不積極，曾建議將施暴學生分班或離班，但未獲正面回應。同年10月，又發生施暴學生兄長在校外對男童踢腳事件。家長表示，安親班未表達關心與說明處理方式，相關學生仍留在原班，涉事工讀生也未調離，反而是受害兒子因心理壓力選擇在家自學，最終辦理離班並於地方社群提醒其他家長注意。

對此，安親班園方回應，相關衝突當下已有制止，並非家長所稱全然不作為；後續亦配合學校調查，並將涉事學生分班上課。她強調，每名孩子都有受教權，且涉事學生事後已有行為修正，無法僅因家長要求就予以退班。園方同時指控家長在社群發文影響商譽，已提告侵權及散布不實言論，案件進入司法程序。並表示從去年10月起教育、工務及消防等單位多次到場稽查，皆未查獲違規，盼外界回歸理性，交由法律釐清。

↑圖說：園方表示從去年10月起教育、工務及消防等單位多次到場稽查，皆未查獲違規，盼外界回歸理性，交由法律釐清。（圖片來源：南部編輯中心）

高雄市教育局表示，去年3月接獲疑似校園霸凌檢舉後，已依《校園霸凌防制準則》完成調查，確認事件成立，並要求學校對相關學生進行個別輔導與追蹤關懷。針對安親班隨車及現場人員未能第一時間有效介入，已要求業者全面檢討管理與訓練機制，強化兒少保護及衝突應變能力。市府相關局處亦多次聯合稽查，確認公共安全無虞。

教育局指出，事件發生後，補習班已將學生分開上課，避免再度接觸；該名男童則於同年10月離班，相關退費事宜已依規定辦理。至於家長與園方間的爭議，仍待司法程序進一步釐清。

