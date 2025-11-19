小一童期中考數學少16分！台南家長公審質疑遭改分藏卷 校長不滿1舉動反告誹謗

小一童期中考數學少16分，家長因公審校方引發校長不滿憤而提告。示意圖。（翻攝自photoAC）

一名家長臉書指控，小孩在聯絡簿上寫下數學期中考98分，但校方系統卻登記82分，且考卷始終未能拿回，質疑成績遭導師竄改分數並藏起試卷，貼文一曝光，隨即掀起大票網友高度討論，而在輿論延燒下，校方也罕見親自報警提告誹謗。

整起事件發生於台南某所國小，家長指控，就讀小一的孩子考完試後，老師曾發數學考卷供訂正，但訂正後又「全數收回」，只要求學生自行在聯絡簿寫下分數，直到孩子轉入新學校後，才得知正式登記分數為82分，與聯絡簿的98分差距整整16分。家長直言，當時曾向主任詢問試卷時，卻被告知「已經給了」，詢問分數更被回覆「轉學生不能問成績」，讓她覺得荒謬。

考卷差16分的羅生門吵到警局？

針對指控，校方隨即澄清，強調該生實際僅考80多分，並有兩名同班同學證實，解釋考試卷被收回是因同年級有學生因腸病毒請假需補考，為避免影響公平性，訂正後的考卷暫時統一收回，且該名學生的數學與國語試卷後來已放入其置物籃，由仍在校就讀的姊姊於10日帶回家「絕非藏卷」。

校方不滿家長1動作憤而提告原因是？

校方也強調，未曾說過「轉學生機制不能問成績」，並不滿家長在未與導師溝通就於網路公審，甚至多次以「說謊」「造謠」「袒護老師」等字眼攻擊，認為已嚴重影響教職員名譽，15日晚間前往派出所提告誹謗，警方也已受理報案，後續將釐清分數落差原因。對此，台南市教育局表示，已要求學校全面釐清經過並向家長說明，同時呼籲家長與校方保持理性溝通，共同維護學生權益。

更多鏡週刊報導

約9人到學校野戰拍片「新北男警身分曝光」 背景被認出！校方急報警護校譽

穿名牌吃霸王餐「34歲網美紐約肉償抵帳」身分被起底 竟是高雄師範大學畢業生

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐