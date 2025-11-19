小一童期中考數學少16分！ 家長報警槓校挨告

期中考數學成績，聯絡簿填寫98分，但學校卻登記82分，家長求真相PO文，結果挨告誹謗（圖／TVBS）

台南有家長控訴，自家就讀小一的兒子，期中考數學成績，聯絡簿填寫98分，但學校卻登記82分，家長求真相PO文，結果挨告誹謗，不過當事校長澄清，不是針對事件，而是針對家長留言涉及人身攻擊才會提告，不過關鍵數學考卷目前下落不明，分數成了羅生門。

這起事件發生在台南的一所國小，該名小一學童在期中考數學科目中，聯絡簿上清楚記載了98分的成績。當事家長表示：「我也沒看到考卷，我孩子跟我比讚他考98，我也不知道它是不是真的，可是問題是分數上面有落差，我就要看考卷上面的真相，我們要的是這樣子。」

根據了解，這位學童於11月6日參加數學期中考，隔天7日考卷發回訂正，老師要求學生自行填寫分數。同日中午，家長為孩子辦理轉學手續。直到10日在新學校報到時，因新學校已完成考試，需要前校成績，家長才發現數學科被登記為82分，比聯絡簿上的98分少了16分。

家長質疑數學這科被登記成82分，跟聯絡簿足足少了16分，沒想到，真相還沒找到，先挨告了（圖／TVBS）

在家長尋求真相的過程中，事情卻出現了意外發展。當事家長透露：「11月16號晚上，我們接到警察局說，校長和老師告我跟我太太毀謗，我們覺得是很驚訝，我們講的全部是事實。」

對此，當事校長解釋提告原因：「我提告的理由最主要是，下面的留言，針對我做一個個人的人身攻擊或著毀謗。」校長強調，提告並非針對考試分數問題，而是因為家長在文章下方留言中使用了攻擊性字眼。

關於考卷去向，校長表示：「她（男童姊姊）拿籃子從教室離開，我們也有監視器，老師再三保證，她在放的時候都很確定，那另外一個小朋友也有經過他的座位，說他可以作證，他看到的是80幾分。」

校長強調不是針對考試分數這個問題提告，而是不滿家長在文章下留言攻擊的字眼，才會火大提告（圖／TVBS）

在這場分數爭議中，雙方各有說法，但關鍵的數學考卷下落不明。若無法找出這張考卷，這位小學生究竟考了多少分恐怕將難以確認，成績真相也將繼續成為一個懸案。

