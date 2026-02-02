小一童遭小五生逼吞磁鐵 補習班竟未通報

家長不滿小一男童在台南一家補習班只是不想跟小五的學長玩，就被逼吞三公分長的磁鐵。（圖／東森新聞）





霸凌同學的家長是補習班老師，所以沒通報嗎？家長不滿小一男童在台南一家補習班只是不想跟小五的學長玩，就被逼吞三公分長的磁鐵，回家後晚餐吃不下，磁鐵還在腸道中，家長說孩子半夜會驚醒，一臉恐懼問「磁鐵會不會一直卡在我肚子裡」，讓父母十分痛心。爸爸問孩子才說被霸凌，家長控訴逼人吞磁鐵的小五生家長，就是補習班老師，疑似這原因才不通報也不給監視器畫面，現在教育局介入調查。

被小五的學長霸凌逼吞磁鐵，只因小一男童不想跟他玩，小一男童吞下磁鐵後，回家無法吃飯，爸爸一問才知道被霸凌，到醫院照X光，三公分長的磁鐵就在身體內，家長好心疼，一問才知道小五男童家長就是補習班的老師，質疑補習班因此才不給看監視器，也沒主動通報，現在教育局要查，也開罰補習班。

小一男童被小五學長逼吞磁鐵，隔了快一天看醫生還是好不舒服，照X光，身體內三公分的磁鐵明顯可見，小一男童看了X光越想越害怕，家人和醫護人員趕緊安撫。1月27日下午，小一男童在補習班二樓午休，小五學長想跟他玩，男童拒絕，小五學長腦羞成怒，硬把男童嘴巴張開，逼迫男童吞下磁鐵，磁鐵卡在喉嚨，男童很不舒服，連飯都無法吃，父親覺得怪異，帶去看醫生才發現磁鐵在身體內。

小一男童父親：「同學餵他吃磁鐵，他的磁鐵還在肚子裡，心理狀況很不好，說我的磁鐵會不會一直卡在肚子裡面。」

男童爸爸先是找補習班要監視器，隔一天補習班說監視器壞了，家長又說要找闖禍的小五男童家長，這才知道，小五學長家長竟然就是補習班裡的老師，質疑是不是因為這樣才會說監視器有問題不能看。小一男童爸爸：「對方的家長就是那間補習班老師，就是推託說自己的小孩不會做這種事情，只給我一個答案就是，監視器壞掉了、硬碟壞了。」

台南市教育局副局長楊智雄：「自始至終，補習班業者或教學人員都沒有主動通報。」

補習班都沒在24小時內通報疑似霸凌事件，還是隔了兩天，國小導師接到小一男童爸爸說已經去警局備案的訊息，主動了解才知道男童被逼迫吃磁鐵。

教育局介入後，確認補習班多項違規，包含違法兼辦課後照顧班，罰6至30萬，違規聘用教職員，罰5至25萬，另外吞食磁鐵涉及兒少法，沒主動通報，可以罰最高6萬元。原本以為是很安全的安親班，家長萬萬沒想到，會有小五學長逼迫小一生吞磁鐵，家長心疼，教育局和學校成立霸凌調查小組啟動調查。

