小一童遭逼吞磁鐵！補習班竟不看監視器 家長淚訴孩子半夜驚醒問這句

小一童被逼吞的磁鐵，在Ｘ光的照射下一覽無遺。（圖／翻攝林燕祝臉書）

台南市安南區一間補習班上個月27日爆發一起嚴重霸凌案，一名還在就讀小一的男童居然被小五的學長逼吞10元硬幣大小的磁鐵，但補習班卻在事發後未進行相關通報，受害男童的家長要求看監視器氣憤時卻聲稱「硬碟壞掉」，直到男童2天後向學校老師告知時，才將這起霸凌案曝光，受害家長2日在國民黨市議員林燕祝陪同下召開記者會，傷心的表示磁鐵目前還在小朋友的腸道中，而且兒子的身心狀況不佳，半夜還會驚醒問爸爸「磁鐵會不會一直卡在我肚子裡」，讓人十分心疼。

家長控訴，兒子當天在補習班與小五學長發生摩擦，沒想到學長居然逼他吞下長3公分、約10元硬幣大小的磁鐵，孩子當時也被嚇傻，當晚回家吃晚餐時，兒子忽然說「不舒服、吃不下」，媽媽發覺有異開始詢問後，兒子才難過的表示被學長逼吞磁鐵，當下父母親一度不知如何是好，只能先帶孩子就醫檢查，並在當晚7點聯繫補習班要求查看監視器還原事件過程，沒想到補習班業者卻推說要隔天才能看。

但讓人氣憤的是，補習班在霸凌事件發生後並未依規定在24小時內通報霸凌事件，直到隔天家長要看監視器時，又推說「硬碟壞了，沒有畫面」，讓家長相當不滿的質疑，是否一開始就不讓看監視器？而這起事件曝光最早由家長帶著孩子前往成大就醫檢查時，由院方協助通報，最後29日當天致電校方時導師才知悉自己班的學生在補習班遭受霸凌，因而才有後續的究責。

林燕祝2日陪同家長召開記者會，痛訴補習班出事只想掩蓋事實，也沒有在24小時內進行通報。（圖／翻攝畫面）

市議員林燕祝相當不滿，表示要看監視器補習班說「硬碟壞了」，教育局到底做了什麼？怎麼沒發現到，後來教育局真的上門調閱畫面時，才發現27日的畫面已經全部消失，只有28日的畫面，讓她覺得非常的扯淡。

男童被逼吞下的磁鐵大小。（圖／翻攝畫面）

台南市教育局則回應，對本起事件的處置時序，本案由學校導師於1月29日上午接獲疑似被行為人家長訊息，惟當時內容僅提及「學生在補習班遇到一些事情，已先向警察局備案處理」。導師隨即回覆並嘗試聯繫家長，但未獲即時回應。導師察覺情況有異，遂於當日下午主動致電補習班教學人員，才從補習班老師口中得知有學生吞食磁鐵事件，並立即通報學務主任。校方確認屬校外學生間衝突事件後，於1月30日完成校安及社政通報，通報時程符合24小時規定。

教育局還原事發時程以及處理程序。（圖／翻攝畫面）

此外，教育局也說，事發學校及家防中心已於1月31日主動協助家長提出霸凌申請，並向警局提起司法告訴。目前學校已組成霸凌調查小組，正式啟動調查及調查程序。針對吞食磁鐵異物之學生，目前已由醫院醫師評估並開立軟便劑，協助異物自然排出體外，相關醫療處置均依醫師專業判斷進行。教育局及學校將持續與家長保持聯繫，關注學生身體恢復情形，並提供必要協助及後續輔導措施。

教育部反霸凌投訴專線：1953

不良行為，請勿模仿！

