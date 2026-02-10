南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導

高雄有家長出面控訴孩子在放學後遭到同安親班的四名同學霸凌，而且一周內兩次，但安親班卻絲毫沒有作為，對方家長也沒有道歉，不過安親班出面反駁，雙方各說各話。

小一童"一週2度遭霸凌" 家長怒控安親班無作為

家長控訴，孩子在校門口等安親班帶隊時，遭到同個安親班的四名同學霸凌。（圖／民視新聞）

直接將寫的大大霸凌兩字的貨車，就停在安親班門口旁邊。家長氣憤控訴，就讀小一的孩子放學等安親班帶隊時，遭到同個安親班的四名同學拿樹枝戳腰導致瘀青，還被樹葉播撒甚至被拉褲子。家長說看到畫面，一個去拉住他，一個打他的腰，戳他的屁股，戳屁股高達50次以上，監視器畫面都有。一而再再而三發生這件事，沒有家長受得了。事發在去年3月份，高雄一所國小外安親班接送區，家長表示第一次選擇息事寧人，沒想到一星期內第二次遭到霸凌，還變本加厲，控訴安親班老師沒有及時制止，對方家長也沒有道歉。但安親班業者說，學校都有處理，回來後我們也有制止。對方有跟他們致歉，這個我們都有錄音錄影。但家長認為，對方完全沒有道歉，他在狡辯，他說我們當下為什麼沒跟他講，說孩子玩啊正常啊。

廣告 廣告

小一童"一週2度遭霸凌" 家長怒控安親班無作為

家長出面控訴，安親班也出面反駁，雙方各說各話。（圖／民視新聞）

安親班強調有將兩個孩子隔離學習，反控是家長不滿安親班處理方式，才會將事情鬧大，甚至四處檢舉，導致安親班遭到建管、消防等單位十多次稽查。安親班業者說，家長他的訴求希望開除那個學生，這其實已經不是當下事件的延伸了，單純只是家長情緒不被滿足。家長則否認，強調並沒有要求國小或是安親班要開除他們。雙方各說各話，互相指控，目前家長已經將孩子轉離安親班。教育局表示經過調查後確認霸凌成立，將對同學進行輔導，調離安親班帶隊老師，未來也將不定時進行稽查。

原文出處：小一童"一週2度遭霸凌" 家長怒控安親班無作為

更多民視新聞報導

連鎖賣場接連遭竊! 疑同一人犯案 將贓物上網販售

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度

館長健身房爆性騷擾！女教練遭辱：獻上妳的XX…官方回應了

